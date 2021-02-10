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拜登提名華裔蘇維思 任勞工部副部長 不理會共和黨批評

編譯潘勛／綜合10日電
加州勞工廳廳長蘇維思將出任勞工部副部長。（電視新聞截圖）
加州勞工廳廳長蘇維思將出任勞工部副部長。（電視新聞截圖）

拜登總統10日宣布，提名加州勞工廳長蘇維思(Julie A. Su)出任聯邦勞工部副部長，不理會蘇維思在加州受到共和黨等人士批評，說她任內問題層出不窮，既延擱失業補助的發放，又給付數十億元給不實的失業補助申請。

「洛杉磯時報」10日報導，民主黨議員及勞工領袖都力挺拜登任命華裔的蘇維思，說她接手的州勞動廳科技老舊，人手不足，運作麻煩很多，因此轄下的「就業開發計局」(Employment Development Department, EDD)磕磕絆絆。

包括共和黨等其他勞工界人士則質疑蘇維思任內的成績；加州州議會共和黨領袖瑪麗‧沃爾德隆(Marie Waldron)便質疑拜登決定拔擢蘇維思，說加州勞工廳在蘇維思主持下，就協助加州失業人士表現很差，拜登居然想任命蘇維思，掌管聯邦失業施政。

蘇維思的人事任命還要經國會參院同意，共和黨勢必在同意聽證上挑起質疑，但蘇維思也不乏強大的盟友；加州勞工聯合會財務長帕拉斯奇(Art Pulaski)便表示，蘇維思天生就是要替勞工奮戰，在加州表現優異，解決某些最困難問題，既賣力又兼顧正義。

加州州長紐森(Gavin Newsom)也聲明盛讚拜登決定任命蘇維思，表示蘇維思為勞工大眾奮戰不懈，替有口難言的人發聲；勞工部由她掌舵定能帶領國家熬過疫情而復甦，同時變得更安全、平等及富庶。

蘇維思現年51歲，2019年獲紐森任命，出掌加州勞工廳，下轄幾個局處室，包括負責加州失業補助的EDD；新冠疫情爆發以來，很多加州人失業，蘇維思經常出馬代州政府回應，結果這幾個月經常得為EDD系統的表現不佳，向州內民眾道歉。

例如去年4月在臉書直播上，加州失業民眾便以1500條問題及失業訊息，向蘇維思大噴苦水，當時蘇維思表示，承認出了差池，她挑起責任，矢言州政府定會設法矯正。

蘇維思在州議會聽證、社群媒體與民眾談心或接受媒體採訪時，都承認EDD準備不足，沒能肆應新冠疫情引發前所未有的失業補助申請。

拜登總統提名加州勞工廳長蘇維思出任聯邦勞工部副部長。(美聯社)
拜登總統提名加州勞工廳長蘇維思出任聯邦勞工部副部長。(美聯社)

加州 勞工部 拜登

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