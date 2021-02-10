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美65歲以上接種約占1/4 新冠突變後 恐需每年打疫苗

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

美65歲以上接種約占 1/4 新冠突變 恐需每年打疫苗

編譯林梅婕／綜合10日電
嬌生疫苗只需施打一劑，就對人體有保護效果，但在變種病毒肆虐的南非，嬌生疫苗保護效果則略遜一籌。(路透)
嬌生疫苗只需施打一劑，就對人體有保護效果，但在變種病毒肆虐的南非，嬌生疫苗保護效果則略遜一籌。(路透)

嬌生(Johnson & Johnson)總裁高爾思基(Alex Gorsky)9日接受財經新聞媒體CNBC訪問時透露，隨著新冠病毒不斷突變，民眾未來可能每年都得接種疫苗，但目前疫苗供應速度卻遠不及需求，65歲以上完成第一劑疫苗接種的比率僅略大於四分之一，凸顯面對病毒的弱勢族群們仍面臨一場漫長的等待。

高爾思基在節目中提及，儘管現階段研發的疫苗在對抗英國、南非及巴西的變種病毒仍屬有效，包含嬌生的疫苗也能維持66%的有效性，但他警告倘若病毒持續變種，新冠疫苗恐怕會走上季節性流感的模式，每年都須接種。

高爾思基說：「很不幸的，隨著病毒的傳播以及變種，而且每次的變種，都讓我們看到它對抗體的抵抗能力產生不同的影響，治療方式和疫苗也會有不同的反應。」

部分公衛專家認為，新冠病毒恐怕會成為地方性疾病，固定在人口聚集處循環，但傳播率也會相對較低。

不同於輝瑞藥廠(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗，嬌生疫苗不需要接種第二劑，運送途中也不需在低溫中保存；此外，嬌生疫苗並未使用信使核糖核酸技術(mRNA)，而是利用常見的感冒腺病毒做為載體，結合新冠病毒的遺傳物質傳進人體並觸發免疫反應，該技術也曾在2019年用於對抗剛果的依波拉(Ebola)病毒。

高爾思基表示，嬌生已將疫苗產能提升，對於是否能在6月底以前生產1億劑疫苗，高爾思基也相當有信心：「我們將會達成當初的承諾，除此之外我們也會盡所能地確保在安全和有效的情況下，加速疫苗生產。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，75歲及以上至少接種第一劑疫苗的民眾約28%，而65歲至74歲的長者僅22%；綜合兩者得出：65歲以上共5600萬人中，完成第一劑疫苗接種的人數僅1520萬人。

慈善機構「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)醫療政策計畫執行主任崔西卡·紐曼(Tricia Neuman)說：「雖然各州政府已加快腳步盡可能讓愈多人接種疫苗，但顯然地供給仍相當有限。」

疫苗 聯邦疾病防治中心 變種病毒

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