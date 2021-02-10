五角大廈設「中國工作小組」 拜登要求4個月內提建言

美國總統拜登(左)今天視察國防部時宣布，將成立中國工作小組，全面檢討中國政策；這個小組將由國防部長奧斯汀(右)特別助理瑞特納負責。(美聯社)

美國 總統拜登首度訪問五角大廈，他在對國防部 官員演講時點名中國 造成的挑戰，拜登說，他今天（10日）聽取國防部報告要成立新的「中國任務小組」，該小組匯聚諸多平民與軍事專家，將檢視美國對中戰略，在未來幾個月內提出優先項目，擘劃處理對中事務的強健路徑。

拜登表示，將傾全政府之力、在國會跨黨派合作，結合強勁聯盟與夥伴，處理對中事務。

中國是拜登在通篇演說談到美國挑戰時的唯一國家，他說，美國需要要全力應對新興科技的挑戰，也要處理中國造成的日益成長的挑戰，確保和平及捍衛美國在印太地區與全球利益。

拜登表示，接下來幾個月內國防部會制定對中政策的優先項目，讓國防部長奧斯丁能據此檢視美國戰略與作戰概念、科技、駐軍部署和等等其他。

CNBC報導，中國任務小組由約15名專家組成，負責對奧斯丁提出對中政策建言；且要在4個月內報告工作進度與建議。

拜登表示，這個小組很快會動作，廣含在國防部內的平民與軍事專家，在未來幾個月內對奧斯丁提出建議，包括關鍵優先項目和決策要點，讓美國可以擘畫一條強健路徑來處理對中事務。

拜登說，將傾全政府之力、在國會跨黨派合作，結合強勁聯盟與夥伴，處理此事；這也是美國應對中國挑戰的方式，並確保美國民眾未來能贏得這場美中競爭。

記者在國防部詢問拜登，是否會對中國隱瞞新冠肺炎的訊息實施懲罰，拜登說，「我對獲得所有事實感興趣。」