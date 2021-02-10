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CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

記者羅曉媛／華盛頓報導
聯邦疾病防治中心(CDC)10日發布最新研究指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，兩人若都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到95%以上。美聯社
聯邦疾病防治中心(CDC)10日發布最新研究指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，兩人若都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到95%以上。美聯社

聯邦疾病防治中心(CDC)10日發布最新研究指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，兩人若都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到95%以上；但CDC並未明確建議所有人都戴兩個口罩。

CDC在最新實驗中讓兩個戴口罩的仿真頭彼此間隔六呎，查看一方可能吸入多少由對方噴出的新冠病毒大小的顆粒物；結果發現，戴一個外科手術口罩或一個布口罩，能阻斷40%的顆粒物，但若再額外戴上一個外科手術口罩，阻隔率可達80%；若雙方都戴兩個口罩，則可阻隔超過95%的顆粒物。

但CDC並未因此建議所有人戴上兩個口罩，目前仍在全力以赴爭取讓更多人戴上口罩，並正確戴口罩。

「首要挑戰是盡可能讓更多人戴上口罩。」CDC醫療官布魯克斯(John Brooks)說，而那些已經戴上口罩的人，則要幫助他們能最大化利用口罩。

儘管CDC的最新實驗也存在侷限，例如研究人員使用了某一品牌的外科手術口罩和一種布口罩，但不確定是否每一口罩產品的功效都一樣。

不過該結果也和早先許多科研結果類似，均顯示戴兩個口罩比一個更有效。

CDC更新口罩指南指出，在布口罩之上再戴一個一次性外科手術口罩，可更貼合(better fit)、提供額外保護；若正確配戴，兩個口罩能縮小「可能讓病毒顆粒物溜進去」的口罩邊緣縫隙。

此外，CDC也將下架去年發布的「自製口罩指南」頁面，當時因口罩供應不足，CDC曾鼓勵公眾自製口罩防範病毒傳播。

戴口罩在亞洲等各地早已是最常見的防範手段，但在美國並非如此，實際上，自新冠疫情在美爆發以來，CDC對於戴口罩的建議不斷改口。

疫情爆發之初，貨架上已買不到口罩時，CDC及美國衛生官員不建議公眾戴口罩，時任聯邦公衛署長亞當斯(Jerome Adams)還曾發推呼籲大家別買口罩，只有重病患者才需要戴；但兩個月後，證據顯示無症狀的感染者也會傳染病毒，CDC才開始推薦公眾戴口罩。

CDC 美國 疫情

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