川普彈劾案兩造辯論 民主黨稱川普「煽動統帥」

聯邦參議院10日繼續川普彈劾案議程,開始兩造彈劾辯論,圖為民主黨眾議員尼格斯(中)發言。(美聯社)

聯邦參議院10日繼續川普彈劾 案議程,開始兩造彈劾辯論,扮演檢方角色的眾議院彈劾監察人團(impeachment managers)從川普反覆向支持者傳達的「選舉被偷了」(election was stolen)、「停止選舉盜竊」(stop the steal)、「誓死鬥爭」(fight like hell)這三點,論證前總統川普早早播下怒火之種,「他絕不是無辜的旁觀者」,而是「煽動(暴亂)的統帥」。

影片來源:YouTube CNBC頻道

領導彈劾監察人團的民主黨眾議員 拉斯金(Jamie Raskin),開場時引述川普在1月6日國會暴亂那天所說,鼓動支持者記住這一天 — 「慶祝的一天,紀念的一天」,而非「恥辱、恐怖和創傷的一天」,他的推文也沒有一句話是在譴責暴亂。

拉斯金也駁斥川普團隊以憲法第一修正案保障言論自由的辯護,指美國總統與個人發表政治言論不同,總統必須對自己的誓詞負責、捍衛憲法,總統也沒有權利去煽動暴徒,並在暴徒進攻並威脅國會之時冷眼旁觀。

「他在電視上猶如看真人秀一般觀看這些(暴亂),沈醉其中。」拉斯金說,作為三軍統帥,他沒給絲毫幫助,而是作為煽動統帥,繼續發布推文激化暴徒。

另一監察人團成員、民主黨眾議員尼格斯(Joe Neguse)則以川普過往講話的視頻資料論證其早有預謀,數月來不停向支持者灌輸「自己不可能輸掉選舉,只會贏,除非有選舉舞弊」。

尼格斯說,他反覆用「選舉被偷了」、「停止選舉盜竊」、「誓死鬥爭」向支持者喊話,早早播下點燃怒火的種子;暴亂發生後,他作為三軍統帥,有責任結束這場暴亂,但他沒有,甚至不願清楚說明「停止這場攻擊」,還在視頻中讚揚暴徒是愛國者,其表態也讓支持者認為,他們是在聽從川普的號令。

參院9日在六名共和黨議員倒戈下,以56票比44票認定彈劾程序合乎憲法,得以在10日繼續彈劾議程,彈劾監察人團10日將有8小時時間論證川普「煽動暴亂」,應被彈劾,監察人團的九名成員均有機會發表論述,他們表示將呈現此前從未播放過的國會安保視頻證據,並提醒其中包含暴力內容,家長和老師若允許孩童觀看,需密切留意他們觀看的內容。