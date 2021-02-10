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川普彈劾案兩造辯論 民主黨稱川普「煽動統帥」

川普彈劾案兩造辯論 民主黨稱川普「煽動統帥」

記者羅曉媛／華盛頓報導
聯邦參議院10日繼續川普彈劾案議程，開始兩造彈劾辯論，圖為民主黨眾議員尼格斯(中)發言。(美聯社)
聯邦參議院10日繼續川普彈劾案議程，開始兩造彈劾辯論，圖為民主黨眾議員尼格斯(中)發言。(美聯社)

聯邦參議院10日繼續川普彈劾案議程，開始兩造彈劾辯論，扮演檢方角色的眾議院彈劾監察人團(impeachment managers)從川普反覆向支持者傳達的「選舉被偷了」(election was stolen)、「停止選舉盜竊」(stop the steal)、「誓死鬥爭」(fight like hell)這三點，論證前總統川普早早播下怒火之種，「他絕不是無辜的旁觀者」，而是「煽動(暴亂)的統帥」。

影片來源：YouTube CNBC頻道

領導彈劾監察人團的民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)，開場時引述川普在1月6日國會暴亂那天所說，鼓動支持者記住這一天 — 「慶祝的一天，紀念的一天」，而非「恥辱、恐怖和創傷的一天」，他的推文也沒有一句話是在譴責暴亂。

拉斯金也駁斥川普團隊以憲法第一修正案保障言論自由的辯護，指美國總統與個人發表政治言論不同，總統必須對自己的誓詞負責、捍衛憲法，總統也沒有權利去煽動暴徒，並在暴徒進攻並威脅國會之時冷眼旁觀。

「他在電視上猶如看真人秀一般觀看這些(暴亂)，沈醉其中。」拉斯金說，作為三軍統帥，他沒給絲毫幫助，而是作為煽動統帥，繼續發布推文激化暴徒。

另一監察人團成員、民主黨眾議員尼格斯(Joe Neguse)則以川普過往講話的視頻資料論證其早有預謀，數月來不停向支持者灌輸「自己不可能輸掉選舉，只會贏，除非有選舉舞弊」。

尼格斯說，他反覆用「選舉被偷了」、「停止選舉盜竊」、「誓死鬥爭」向支持者喊話，早早播下點燃怒火的種子；暴亂發生後，他作為三軍統帥，有責任結束這場暴亂，但他沒有，甚至不願清楚說明「停止這場攻擊」，還在視頻中讚揚暴徒是愛國者，其表態也讓支持者認為，他們是在聽從川普的號令。

參院9日在六名共和黨議員倒戈下，以56票比44票認定彈劾程序合乎憲法，得以在10日繼續彈劾議程，彈劾監察人團10日將有8小時時間論證川普「煽動暴亂」，應被彈劾，監察人團的九名成員均有機會發表論述，他們表示將呈現此前從未播放過的國會安保視頻證據，並提醒其中包含暴力內容，家長和老師若允許孩童觀看，需密切留意他們觀看的內容。

彈劾 川普 眾議員

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