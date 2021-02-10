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晶片缺貨 北美部分汽車組裝廠被迫再減產

編譯季晶晶／綜合外電
通用汽車9日宣布，因晶片缺貨，3座北美組裝廠關閉至少到3月中，另有兩座廠只能進行部分組裝。(美聯社)
通用汽車9日宣布，因晶片缺貨，3座北美組裝廠關閉至少到3月中，另有兩座廠只能進行部分組裝。(美聯社)

因應愈趨惡化的全球車用晶片短缺問題，通用汽車公司9日宣布，3座北美組裝廠關閉至少到3月中旬。同日，福特汽車也宣布，一些生產線上的汽車只能完成部分組裝。

通用汽車股價在消息公布後下跌1.1%。該公司並未透露減產數據，或哪家供應商和哪些零組件受到晶片缺貨影響，只表示將專注於讓專產高獲利車款（例如大型貨卡和休旅車）的工廠繼續營運。 

通用說，位於美國堪薩斯州Fairfax、加拿大安大略省Ingersoll、墨西哥San Luis Potosi等3座組裝廠，將維持關閉直至3月中，等候評估訂定復工日。此外，美國密蘇里州WentzVille和墨西哥Ramoa Arizpe兩座廠，會持續作業但無法完成全車組裝。

福特汽車福特產品平台暨營運長Hau Thai-Tang也表示，因晶片缺貨，該公司部分車輛可能必須等待日後補裝零件。福特發言人說，該公司做此處理的情況「有限」，但未說明是哪些車款受影響。

諮詢業者AlixPartners說，晶片缺貨可能讓汽車業者今年銷售損失610億美元。福特的Hau Thai-Tang預估，情況可能在第2季好轉，因晶圓廠和晶片製造商將更多產能撥給汽車業客戶。他說：「 希望讓我們得以在下半年復甦」。

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