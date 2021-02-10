特斯拉為何大買比特幣？5種潛在理由

特斯拉揭露已投資15億美元買進比特幣。路透

美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）日前揭露，已買進價值15億美元的比特幣 ，並打算未來接受以這種加密幣作為買車付款的一種選項。

特斯拉大買這種12年前還不存在的新興資產，被視為肯定比特幣已成為合格資產。此舉也引起關切，一些企業財務專業人員指出，比特幣行情波動劇烈，特斯拉把這種波動性大的貨幣（或商品，視如何歸類而定）納入資產負債表，將平添無謂的風險。特斯拉為何選擇讓自己暴露於持有比特幣的風險，確切原因目前不得而知，但財經網站MarketWatch列出以下五種可能：

一，資產分散化

特斯拉在遞交美國證管會（SEC）的申報文件上表明，將比特幣視為讓現金與約當現金資產分散化的機會。通常，企業資產負債表上持有多餘的現金和約當現金（像是美國國庫券或商業本票），以備營運流動性之需、產生投資 收益，並限縮風險。

特斯拉說：「我們已更新本公司的投資政策，提供更大的彈性，進一步把我們維持充裕營運流動性後剩餘不用的現金資產分散化、投資報酬最大化。」特斯拉承認此舉不無風險，「數位資產及其價值可能比我們買進價格下跌，使我們的財務狀況受創」。

但話說回來，比特幣今年來價格已飆升62%，如果上漲動能持續增強，價值可能邁向六位數，那將使特斯拉執行長馬斯克顯得非常精明。比特幣9日一度漲破4.8萬美元後回檔。

二，宣傳噱頭？

Oanda資深市場分析師Craig Erlam在9日發布的研究報告中寫道：「馬斯克周一再度確保人人都不覺得無聊。突如其來宣布特斯拉買比特幣，並接受以此幣付款買車。」

他形容此舉是「宣傳噱頭」，製造話題讓大家熱烈討論。

三，品牌管理

比特幣背後富涵打破傳統支付窠臼的精神。這種反叛的概念，與馬斯克自己的破創式創新精神不謀而合。

在特斯拉致力打造電動車之際，這世界目前為止仍是化石燃料車大行其道。此外，特斯拉直接對消費者銷售的模式，一改汽車製造商傳統上透過經銷商售車的做法，也被公認為引領趨勢潮流。

比特幣是一種「去中心化」、不受任何單一機構控制的資產，這種形象也與特斯拉和馬斯克的形象吻合。

四，降低倚賴美元的風險

比特幣礙於波動劇烈，目前並不是一種有效的交易媒介，但對支持者而言，比特幣象徵支付系統未來將走的路。

由此看來，特斯拉投資15億美元買比特幣，可能是為防範將來美元作為世界準備貨幣地位式微的風險，而預做的避險舉動。

跨資產投資平台eToro分析師Simon Peters說：「特斯拉投資比特幣，產品開始接受用它來支付，確實有影響力。」

五，察覺比特幣將躍為主流

馬斯克在電動車、電池和太空探索領域的創新有目共睹。但別忘了，馬斯克起初發跡是靠創辦線上支付新創公司X.com，即PayPal的前身，而PayPal目前正是比特幣革命的先鋒，去年11月對所有美國客戶開放自家的加密幣平台。

此外，多位華爾街知名投資人，包括朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）和瓊斯（Paul Tudor Jones）在內，都已擁抱比特幣。Miller Value Partners創辦人米勒（Bill Miller）本月也在致客戶信函中，重申看好比特幣的立場。

換言之，愈來愈多投資人開始認定比特幣是貨真價實的資產，已紛紛投入，特斯拉和馬斯克只是投資動作最顯著罷了。

JMP證券分析師Devin Ryan發布研究報告說：「在特斯拉作此宣布後，企業採用（比特幣）向前躍進一大步。」

Ryan與同事Brian McKenna表示，他們相信圍繞著比特幣的「網路效應」增強，將把更廣泛的加密幣資產推入主流。而隨著這種資產類別已有價值數千億美元的基礎設施提供支持，前景仍看好。