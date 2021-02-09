我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

記者胡玉立／綜合報導
接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）
接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）

國人接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症(ITP)；其中一位原本健康的56歲邁阿密醫生，接種後16天死於腦出血。

由於上述疫苗試驗期間均無此問題，專家正設法探究接種疫苗與觸發此罕見血液疾病之間的潛在關聯。

邁阿密產科醫生麥可(Gregory Michael)在接種輝瑞疫苗第一劑後出現血小板減少症，血小板數量下降到幾乎為零；16天後，死於腦出血。另一位72歲、接種莫德納疫苗的女性列嘉斯皮(Luz Legaspi)因出現血小板減少症，被醫生要求臥床一星期，以防碰撞摔倒或其他輕傷導致類似出血。

到目前為止，除麥可過世，所有其他接種疫苗後出現血小板減少症的人在接受治療後均已康復。從統計數字來看，類似案例仍極為罕見，全美至今只有36人受影響。

科學家得出的理論是，一小部分人可能身體有某種誘因，導致疫苗觸發血液失序。

➤➤➤世界On Air／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

專家為此狀況即將展開研究，納入研究的15人當中，只有一人近期有血小板數較低的病史，沒有明確共同線索可預測誰在接種疫苗後可能出現血小板減少症。

免疫性血小板減少症的特徵是血液中的血小板數量減少，導致容易瘀傷、牙齦出血和內部出血。病徵主要是血液在皮膚下「滲出」呈現微小紫紅色斑點。患者可能只因微小出血即呈現巨大瘀青。若頭部受傷流血，血小板卻不足以止血時，最有可能危及生命。

麥可的妻子表示，「在我看來，他的死與疫苗有100％關聯。沒別的原因。」麥克在去年12月18日接受第一劑輝瑞疫苗，當下沒有立即反應；但三天後，他全身都是紅色斑點，這是警告他皮膚下有出血跡象。麥可前往邁阿密西奈山醫療中心做血液檢查，顯示他的血小板計數為零。血小板數只要低於15萬，都屬於血小板減少症，麥可在醫院兩週後因腦出血死亡。

疫苗

上一則

回憶國會暴亂場景 議員哽咽：這不能是美國的未來

延伸閱讀

莫德納證實：將提供台灣500萬劑疫苗

莫德納證實：將提供台灣500萬劑疫苗
世界On Air／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

世界On Air／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗
陳時中大放送 談台灣採購新冠疫苗過程與細節

陳時中大放送 談台灣採購新冠疫苗過程與細節
紐約市疫苗施打量 突破100萬

紐約市疫苗施打量 突破100萬

熱門新聞

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

2021-02-05 21:36
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

2021-02-03 22:20
陳智博的家人表示，他一直對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容。（陳智博家人提供）

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

2021-02-06 17:20
圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

2021-02-05 12:22
前副總統潘斯卸任離開白宮後，已在離華府不遠的維吉尼亞州北部阿靈頓設立辦公室。圖為潘斯偕夫人日前回到印州家鄉哥論布後發表談話。(美聯社)

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

2021-02-03 22:50
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

2021-02-02 19:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
以為買到便宜房 Google街景圖讓他打消購屋計畫

以為買到便宜房 Google街景圖讓他打消購屋計畫
挑選秘訣學起來「這3種」豬肉千萬別買

挑選秘訣學起來「這3種」豬肉千萬別買
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論