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彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

回憶國會暴亂場景 議員哽咽：這不能是美國的未來

記者張文馨／華盛頓報導
拉斯金數度哽咽回憶暴亂當天的故事。（美聯社）
拉斯金數度哽咽回憶暴亂當天的故事。（美聯社）

美國聯邦參議院9日對前總統川普上月煽動國會暴亂，展開彈劾辯論程序，領導眾議院彈劾監察團（impeachment managers）的民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）在參議院說明彈劾案時，哽咽落淚，疾呼「這不能是我們的未來」。

拉斯金數度哽咽回憶暴亂當天的故事，他1月5日埋葬了自殺身亡的兒子，那是他們家庭最悲傷的一天，國會隔天要認證選舉人團結果，他告訴自己要回到國會工作，並邀請女兒和女婿到國會山莊，觀看國會認證總統選舉結果，當時川普支持者揚言要在華府示威；「我還跟他們說，當然是安全的，這裡可是國會。」

拉斯金說，在暴亂發生前，國會議員齊聚議場，兩黨議員都上前表達慰問，沒想到情況大變，示威者闖入，場面一片混亂，很多人忙著打電話跟家人告別，當他和女兒、女婿事後重逢，送上擁抱，且向他們致歉，並承諾「當你下次跟我一起來到這裡，類似事情不會再發生」。

劫後餘生的女兒告訴他，一度以為自己要死掉了，再也不想回到這裡，講到這裡，拉斯金激動落淚。拉斯金轉述女兒目擊的場景，女兒看到示威者揮舞帶著國旗的長竿，攻擊國會警察，而那面國旗正是受害警察畢生捍衛的對象，這多麼令人心碎。

「參議員們，這不能是我們的未來，不能是美國的未來。我們不能讓總統因拒絕接受美國憲法保障下的人民意志，就煽動暴亂，反對我們的政府和機構。」拉斯金表示。

9日的辯論聚焦在參議院是否有權彈劾已下台的總統，民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，對川普的指控是史上對美國總統最嚴厲的指控；參議院傍晚在6名共和黨議員倒戈支持下，以56票贊成、44票反對，通過確認彈劾程序合憲。

領導眾議院彈劾監察團的民主黨眾議員拉斯金在參議院說明彈劾案時，哽咽落淚。（美聯社...
領導眾議院彈劾監察團的民主黨眾議員拉斯金在參議院說明彈劾案時，哽咽落淚。（美聯社）

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