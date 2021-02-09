回憶國會暴亂場景 議員哽咽：這不能是美國的未來

拉斯金數度哽咽回憶暴亂當天的故事。（美聯社）

美國 聯邦參議院 9日對前總統川普上月煽動國會暴亂，展開彈劾 辯論程序，領導眾議院彈劾監察團（impeachment managers）的民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）在參議院說明彈劾案時，哽咽落淚，疾呼「這不能是我們的未來」。

拉斯金數度哽咽回憶暴亂當天的故事，他1月5日埋葬了自殺身亡的兒子，那是他們家庭最悲傷的一天，國會隔天要認證選舉人團結果，他告訴自己要回到國會工作，並邀請女兒和女婿到國會山莊，觀看國會認證總統選舉結果，當時川普支持者揚言要在華府示威；「我還跟他們說，當然是安全的，這裡可是國會。」

拉斯金說，在暴亂發生前，國會議員齊聚議場，兩黨議員都上前表達慰問，沒想到情況大變，示威者闖入，場面一片混亂，很多人忙著打電話跟家人告別，當他和女兒、女婿事後重逢，送上擁抱，且向他們致歉，並承諾「當你下次跟我一起來到這裡，類似事情不會再發生」。

劫後餘生的女兒告訴他，一度以為自己要死掉了，再也不想回到這裡，講到這裡，拉斯金激動落淚。拉斯金轉述女兒目擊的場景，女兒看到示威者揮舞帶著國旗的長竿，攻擊國會警察，而那面國旗正是受害警察畢生捍衛的對象，這多麼令人心碎。

「參議員們，這不能是我們的未來，不能是美國的未來。我們不能讓總統因拒絕接受美國憲法保障下的人民意志，就煽動暴亂，反對我們的政府和機構。」拉斯金表示。

9日的辯論聚焦在參議院是否有權彈劾已下台的總統，民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，對川普的指控是史上對美國總統最嚴厲的指控；參議院傍晚在6名共和黨議員倒戈支持下，以56票贊成、44票反對，通過確認彈劾程序合憲。