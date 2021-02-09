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參院審理川普二度彈劾案 56：44認定合憲

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參院審理川普二度彈劾案 56：44認定合憲

中央社／華盛頓9日專電
美國聯邦參院今天以過半數，認定美國前總統川普二度彈劾案合憲，彈劾案將繼續進行。圖為眾院彈劾經理等走進參院。(美聯社)
美國聯邦參院今天以過半數，認定美國前總統川普二度彈劾案合憲，彈劾案將繼續進行。圖為眾院彈劾經理等走進參院。(美聯社)

美國聯邦參院今天以過半數，認定美國前總統川普二度彈劾案合憲，彈劾案將繼續進行。明天參議院將就彈劾案展開正式辯論。

在美國國會山莊於1月6日遭到川普支持者闖入大肆破壞，造成5人喪生後，美國聯邦眾院以煽動叛亂為名，對川普提出彈劾。眾院於1月13日針對彈劾案進行表決，以232票贊成、197票反對通過。投下贊成票的議員中，有10人是川普在共和黨內的同志。

川普成為美國史上首位遭到2度彈劾的美國總統。不過川普已經表明不會親自出席彈劾案作證。

參院今天下午正式展開彈劾程序，首先針對彈劾案的合法性進行約4個小時辯論後，參院以56票同意、44票反對，認定彈劾案合憲。川普團隊與不少共和黨籍參議員都指控，質疑對卸任總統進行彈劾審理的合憲性。

今天的表決通過後，參院明天起將進行為期2天的正式辯論。眾院彈劾經理與川普法律團隊各自有16 小時辯論陳述，還將安排參議員質詢時間。若雙方同意不找證人，審理最快下周就能結束。

儘管遭到二度彈劾，民主黨連同無黨籍也拿下參院過半席次，但由於彈劾需要絕對多數，意味彈劾案要通過需要至少17名共和黨議員倒戈。不過，從今天的表決結果來看，多數共和黨仍團結一致，川普彈劾案通過機率不大。

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