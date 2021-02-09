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世界On Air／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

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世界On Air／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

世界新聞網
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

在臉書NYDeTour裡，Abraham是個愛喝台灣茶、喜歡吃日本料理的紐約客，不吝分享各式吃喝玩樂訊息；在報紙專欄「紐約地途」中，他是居住NY數十年的識途老馬，引領讀者深入大蘋果的奇幻世界。

現實生活中，Abraham是任職於紐約州立大學醫學中心的教學研究人員，也因為這緣故，一月底他便早早完成兩劑疫苗接種；當多數人還在擔心疫苗的副作用、心存觀望時，Abraham已有資格以過來人身分鼓勵大家「勇敢」去打疫苗。

「打完第二劑疫苗隔天下午，關節痠痛更厲害、發燒到38度4」，Abraham說，打第一劑時，僅手臂略感痠痛；但第二劑的症狀更明顯，36小時後才消失，而且身體依舊感覺疲勞，需要多休息。

本周「世界On Air」節目，主播卓賢邀請到紐約知名臉書版主Abraham，聊一聊他接種新冠疫苗的體驗。Abraham透露，打過疫苗雖然心情比較輕鬆，但防疫工作依舊不能放鬆。對疫後生活的New nomal，Abraham鼓勵大家可趁各景點人少的機會，重新品味生活中的美好事物，例如去逛博物館。

「世界On Air」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

疫苗 紐約州 世界On Air

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