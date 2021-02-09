川普能否住海湖莊園？佛州棕櫚灘市議會將決定

海湖莊園。(美聯社)

就在參議院展開彈劾審訊的同一時間，相隔約千哩之遙的佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)市議會，9日則開會討論前總統川普 能否以私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)為住所。自從1月20日卸任之後，川普便一直住在海湖莊園。

根據棕櫚灘市議會議程紀錄，市府官員將於9日的視訊會議中，針對市府律師蘭道夫( John C. Randolph)提案，討論是否同意川普以海湖莊園為住所。

川普自幼便居住於紐約市 ，總統任內則將主要住所(primary residence)從曼哈頓的川普大廈(Trump Tower)改為海湖莊園，並以海湖莊園向佛州 政府登記為身為選民的永久居住地點。

紐約房地產大亨川普1985年以1000萬元價格買下原為私人豪宅的海湖莊園，改建為私人俱樂部時在1993年與棕櫚灘地方政府簽訂協議，承諾俱樂部會員一年當中不得在客房居住超過21天，也不可以連續居住超過7天。當時名川普委任律師拉裴爾(Paul Rampell)在市議會公聽會上保證，川普絕對不會搬到海湖莊園長住。

2020年12月，某些棕櫚灘居民致函棕櫚灘市府及美國特勤局(U.S. Secret Service)，表明不想跟卸任後的川普當鄰居的立場，要求川普另覓別處居住。棕櫚灘住戶塞特茲(Glenn Zeitz)指出，在法律基礎上，川普絕不可能把海湖莊園登成私人住家的同時又當做俱樂部。棕櫚灘住戶也聘請委任律師向市府表達不歡迎川普住在海湖莊園。

根據當地媒體報導，蘭道夫在註記日期為1月28日、寫給市長及市議會的備忘錄中指出，川普是否能夠住在海湖莊園，取決於川普是否在技術上屬於海湖莊園的僱員。根據佛州州法，私人俱樂部可以提供住處給員工。備忘錄中也指出，海湖莊園周邊住戶及住戶律師，還有川普的委任律師都應該參加市議會的會議。

川普律師團則在寫給蘭道夫的信中指出，1993年的協議當中，並未明文規定俱樂部主人不得以海湖莊園為住所。律師團也說，川普既是俱樂部總裁，也是正式員工，住在海湖莊園並無違規之處，而且川普是住在總裁套房，並不是使用客房。