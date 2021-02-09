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運輸部長布塔朱吉：考慮全面要求國內線乘客檢測

運輸部長布塔朱吉：考慮全面要求國內線乘客檢測

記者顏伶如／綜合報導
運輸部長布塔朱吉。(美聯社)
運輸部長布塔朱吉。(美聯社)

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)近日接受媒體訪問時接連透露，運輸部目前正與美國疾病管制與預防中心(CDC)積極討論中，考慮全面要求搭乘美國國內線班機的所有乘客，都必須提供新冠病毒檢測陰性結果的證明。

布塔朱吉的談話反映拜登政府對於航空旅客可能推出進一步防疫措施的態度。就在1月底，拜登政府發布行政命令，規定海外入境者在搭機之前必須出示新冠病毒檢測陰性報告，所有國際旅客入境美國均須隔離，包括從海外地區返國的美國民眾。

從海外地區入境美國的人士，都要根據美國疾病管制與預防中心(CDC)防疫準則自主隔離至少七天，以避免傳染力較強的變種新冠病毒進入美國。

布塔朱吉7日接受Axios on HBO節目訪問時說，接下來乘客搭乘美國國內線航班時，可能將需要出示病毒檢測證明。

他說：「我們正與疾管中心積極討論中。我可以跟大家說的是，政策將會以數據、科學與醫學做為依據，還會採納負責落實政策的第一線人員意見。」

布塔朱吉8日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時，再度談到考慮要求國內線乘客提供病毒檢測陰性證明。他表示，目前疾管中心正在評估各種選項。

他表示：「我們知道的是，對於搭乘國際航班來到美國的旅客而言，這是妥當措施。國內航班狀況則非常不一樣，但疾管中心一直都在評估究竟應該怎麼做，才是確保美國人民安全的最佳之道。」

疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)8日表示，全面要求國際航班旅客接受病毒檢測的規定是有幫助的，但未說明這項規定是否將進一步擴及國內線航班。

另一方面，布塔朱吉在訪問中被問到是否贊成旅客搭機前應提供已施打新冠疫苗的接種證明時則表示，這個問題應由疾管中心決定。

美國有線電視新聞網報導，非營利旅遊產業全國組織「美國旅遊協會」(U.S. Travel Association)表示，支持要求入境美國的國際航班旅客提供病毒檢測陰性證明，因為這項措施「是重啟海外旅遊的關鍵」，但不贊成對國內航班旅客也同樣要求提供病毒檢測陰性報告。

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