分析：川普或引用「第五修正案」拒作證 避免自證其罪

若眾院決定對川普發出傳票，川普可能考慮引用第五修正案做為護身符。(美聯社)

前總統川普 遭到眾議院以煽動叛亂為由通過彈劾 ，眾議院彈劾監察人小組上周要求川普提供證詞，但遭川普拒絕。國家廣播公司(NBC)分析，參眾兩院均有憲法權限，得以發布傳票 強迫當事人作證，川普如果引用「避免自證其罪」策略保持緘默拒絕配合，由於參議院畢竟不是刑事法庭，參議員也不是基於立場中立前提篩選產生的陪審團，角色定位將有明顯政黨立場，因此川普就算拒絕作證，對於身為陪審團的參議員如何看待審訊，影響相當有限。

川普競選團隊前任首席顧問米勒(Jason Miller)日前接受媒體訪問時證實，川普絕對不會在彈劾審訊中作證，因為川普認為整個彈劾程序「違憲」。眾議院彈劾監察人小組(House impeachment managers)上周要求川普在參院審訊之前或審訊期間提供證詞。

根據憲法規定，參眾兩院為達「正當合法之立法目的」(valid legislative purpose)，得發布傳票或強迫當事人作證。審訊彈劾案時對證人發布傳票，符合「正當合法之立法目的」定義。

發布傳票是否就能讓當事人作證，從執行層面來看，仍有知易行難的落差。國家廣播公司分析，通常當國會發出傳票之後，接下來會出現的是證人與國會調查人員之間針對證詞或文件資料提供的談判磋商。國會若要強迫已經恢復平民身份的川普作證，必須動用藐視國會懲處權，或採民事訴訟管道。

報導指出，眾院迄今都沒有傳訊(subpoena)川普，而是要求(ask)川普自願(voluntarily)出席，川普到目前為止則尚未援引避免自證其罪(self-incrimination)的憲法第五修正案(Fifth Amendment)保護，因為他還沒有面臨強迫作證。接下來如果民主黨國會議員決定與川普開戰，可能嘗試對川普發傳票，那麼川普便會考慮是否搬出第五修正案做為護身符。

援引避免自證其罪的憲法第五修正案保護，適用範圍並不僅限於司法體系的刑事或民事案件。黑幫老大賈洛(Joe Gallo)、棒球明星麥奎爾(Mark McGwire)面臨國會調查時，都曾以第五修正案保護為由拒絕提供證詞。

國家廣播公司分析，參院終究不是刑事法庭，並沒有審案法官會宣布解散陪審團，指示陪審團無須考量證人保持緘默的理由，或對證人拒絕作證發表評論的檢察官祭出處分。在彈劾審訊上，如果彈劾監察人對川普保持緘默發表評論，主持會議的參議院臨時議長(president pro tempore)李希(Patrick Leahy)並無權限制止，李希也無權指示擔任陪審團角色的參議員們如何看待川普拒絕作證，因為彈劾審訊並不是司法審判。

司法審判中，陪審團員是經過仔細篩選而來，以求中立公正。但參議員是透過選舉產生，原本就帶有政黨立場，與陪審團的本質截然不同。分析指出，參議員將各自戴著有色眼鏡看待川普拒絕作證，基於當選為參議員的最初目的，在彈劾中扮演政黨色彩濃厚的角色功能。