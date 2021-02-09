GameStop狂熱教訓：12條散戶股海求生守則

GameStop股價近來走勢暴漲暴跌，看得一些散戶投資人目瞪口呆。路透

最近美國散戶投資 人在網路論壇Reddit上發動買股攻勢，炒得GameStop 、 AMC這類投機股暴漲暴跌，網路上充斥著一夕致富或財產賠光的故事，但更多沉默小散戶的處境其實介於兩者之間。

散戶該怎麼做，才能多賺一點或少賠一些呢？MarketWatch專欄作家辛賽爾（Michael Sincere）根據個人經驗和觀察，提供散戶投資人下列建議：

1. 別賣你並未持有的股票 或股票選擇權：交易GameStop和AMC虧最多錢的人，正是「無券放空」（naked short-selling）買權和賣權者，或借券來放空股票者。這是風險極高的策略，押對了可能大賺；押錯的損失則難以估計。

2. 在「零點」賣出：若持股大漲了一波卻沒賣，應該在一切歸零的「零點」（不賺不賠）出脫股票，免得陷入愈來愈深的虧損。沒賺總比虧錢好。

3. 賣股票千萬別固執：許多散戶眼見持股大漲後又跌回來，抱著「把錢再賺回來」的心理而拒絕賣出。若持有的是選擇權且買在高檔，賠的錢將一去不復返；若持有的是股票，可能要等經年累月股價才會漲回來。

4. 見好就收：持有的股票或選擇權大賺時，不妨全數出清或賣掉一半，然後出場。這就是「賣在極端」——在獲利遠超出原先預期時，要捨得停利。獲利稍縱即逝，尤其是在市場波動性飆升時。

5. 操作投機股（有如賭博）別玩太大：GameStop和AMC都可謂大賭注，最近若是做多，有段時間報酬驚人。但若押錯方向，可能賠得很慘。某位交易員說，單是一口選擇權合約就讓他賠掉8,000美元，若他沒有淺嘗而止，而是像平常一樣交易30口，就賠掉24萬美元。

6. 別指望交易狂熱永遠持續下去：散戶有可能繼續在Reddit論壇揪團做股票，但美國財政部長葉倫和聯準會（Fed）主席鮑爾可能訂定新規定，防範這類事件重演。Fed最不樂見的就是市場波動，想必會努力維持市場平靜。

7. 停止誇耀自己賺多少錢：許多投資人一賺大錢，就迫不及待在社群媒體上或向友人炫耀，但這種洋洋得意的興奮感可能為時短暫，若未把握時機獲利了結，一切都會化烏有。聰明的投資人懂得默默讓獲利入袋。

8. 採用「停止時間」：在市況變化極其飛快的市場，傳統的停損單來不及成交。更好的辦法，是在大賺一筆後，設定某一天或某個時間賣出。比如說，可設定在周五前賣出，不論持有的部位漲多少（當然賣在極端是最好）。

9. 要賣就賣一半或全部的部位：拿捏何時該賣的時間點，本來就不容易。賣太早，只能瞪著股價繼續飆升；賣太晚則會虧錢。賣一半，是合理的替代選擇，但得準備好在情勢不利己時，把其餘一半也賣掉。

10. 如果某支股票害你虧錢，別試圖復仇：在股市，賺賠乃投資常事，若操作某支股票賠錢，就讓它過去，別陷入企圖翻本的情緒陷阱。

11. 大賺或大賠後，小額操作：若對某支股票懷有難以消除的強烈情緒，包括憤怒或想復仇，宜少量為之。許多在股市大賺的人，忍不住愈玩愈大，就像賭場上的賭客一般，一直大舉押注直到輸光為止。

12. 勿承擔太多風險：永遠別拿你輸不起的錢投入股市。別抵押你的房子、或用信用卡預借現金、或提光退休金帳戶來玩股票。雖說有人賠也有人賺，但風險太高。

炒作GameStop、AMC這類投機股的散戶可能自以為在投資，卻不知投入的其實是一場巨大的「金字塔型投資騙局」（pyramid scheme）。初期加入者或許早早賺錢抽腿，晚加入或抱牢太久的則落得虧損的下場。

辛賽爾建議定期溫習這12條汲取自成千上萬投資人慘痛經歷而整理出的規則。我們總是以為自己比市場聰明，事實上市場總是比我們聰明。