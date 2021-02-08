我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

駭客入侵佛州供水處理廠 欲將飲用水變毒水

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
有不明駭客入侵佛州坦帕的供水處理設施，在短時間內將潛在危險添加劑含量提高100倍。聯邦調查局和美國特勤局正在協助調查。路透
有不明駭客入侵佛州坦帕的供水處理設施，在短時間內將潛在危險添加劑含量提高100倍。聯邦調查局和美國特勤局正在協助調查。路透

美國佛羅里達州執法官員今天表示，有不明駭客入侵佛州坦帕（Tampa）市郊歐斯馬鎮（Oldsmar）的供水處理設施，在短時間內將潛在危險添加劑含量提高100倍。

平內拉斯郡（Pinellas）警長嘉提葉里（Bob Gualtieri）說，工作人員很快就發現駭客入侵並迅速因應，因此無人陷入危險，但他說，這凸顯出網路攻擊對美國基礎設施的廣泛威脅。

嘉提葉里說，歐斯馬鎮供水處理廠的電腦操作員5日下午發現有人從遠端登入，操控廠內的控制裝置。歐斯馬鎮位於坦帕西北方約27公里處，人口約1萬5000。

他說，駭客成功駭進職員電腦後，取得TeamViewer 軟體使用權限，當時負責監看電腦的工作人員突然看見畫面彈出「電腦被登入」的通知，有人似乎在遠端操控滑鼠，開啟程式並操縱系統。

這名職員眼見滑鼠游標在各項功能之間游移數分鐘，接著打開往水中添加氫氧化鈉的控制裝置，他立刻通知主管報警，廠方第一時間取消增加氫氧化鈉含量的指令，將影響減到最小。

氫氧化鈉這種化學物質也稱鹼液（lye），用於下水道清潔劑中，添加量非常小，可控制酸度並去除水中金屬離子。

嘉提葉里在記者會上說，駭客登出系統前，將氫氧化鈉添加量從百萬分之100（100ppm）提高100倍至百萬分之1萬1100（1萬1100ppm），「如此巨大的增幅顯然有潛在危險，幸虧及時發現」。

嘉提葉里說，供水用戶不會受到影響，因為即使沒有立即發現駭客入侵，氫氧化鈉含量高的水至少需要24 小時才能觸及消費者，與此同時，安全機制會提醒廠方人員注意水質變化。

他說，聯邦調查局（FBI）和美國特勤局（US Secret Service）正在協助調查，但截至目前尚未揪出嫌犯。

調查人員尚未釐清駭客來自國內或海外，也不清楚歐斯馬鎮為何成為攻擊目標。

嘉提葉里說：「如同其他公用事業系統，供水系統是國家重要基礎設施的一部分，若有人想對公共安全造成不良影響，供水系統可能成為易受攻擊的目標。」

「重要的是要提醒大家注意，這是一記警鐘。」

駭客 美國 佛州

上一則

司法部異動！擬叫全國56名檢察官走人

延伸閱讀

超級盃／海盜vs.酋長 天王對決接班人

超級盃／海盜vs.酋長 天王對決接班人
相聚看「超級盃」記得戴口罩！別成病毒「超級傳播盃」

相聚看「超級盃」記得戴口罩！別成病毒「超級傳播盃」
最致命一天 周四逾5000人病歿…超級盃再成大考驗

最致命一天 周四逾5000人病歿…超級盃再成大考驗
Lawnstarter網站評比：邁阿密 全美最有魅力城市

Lawnstarter網站評比：邁阿密 全美最有魅力城市

熱門新聞

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

2021-02-05 21:36
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

2021-02-03 22:20
陳智博的家人表示，他一直對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容。（陳智博家人提供）

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

2021-02-06 17:20
圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

2021-02-05 12:22
前副總統潘斯卸任離開白宮後，已在離華府不遠的維吉尼亞州北部阿靈頓設立辦公室。圖為潘斯偕夫人日前回到印州家鄉哥論布後發表談話。(美聯社)

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

2021-02-03 22:50
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

2021-02-02 19:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡