崔天凱：中美關係應步上常軌

中國駐美大使崔天凱。(中新社)

中國 駐美大使崔天凱日前接受美媒採訪，重申中美關係重要性，在談及美對華政策時說，言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正確方式。美方需要彰顯相互尊重，展現誠意和善意。

從中共中央外事辦主任楊潔箎、國務委員兼外長王毅以降，以及官媒新華社等，連日來展開對美外交工作，無非是呼籲並警告中美正走在關鍵的十字路口上。

崔天凱在受訪時表示，每個國家都會捍衛自身價值和利益。對中國而言，國家主權、統一和領土完整是核心價值和核心利益，「我們會盡一切努力去捍衛，無論別人怎麼說都不能改變這一點」。

崔天凱說，誰在冒犯、誰在防禦，看看地圖就一目了然。事實上，無論在世界哪個地方，美國 一插手干預就會帶來不穩定，中東、拉美等地區都是如此。

談到中美有關合作問題時，崔天凱說，氣候變化是個全球性挑戰，關乎國際社會共同利益，不僅是中美兩國的利益。為了應對這一挑戰，中美必須在國際合作中發揮重要作用。中方歡迎美國為重新加入相關合作，但不應該拿氣候變化問題與其他問題置換。

崔天凱最後說，過去幾年來，美方的諸多所作所為都讓中國人民十分反感。但如果雙方都作出正確選擇，推動中美關係走上穩定、建設性的軌道，兩國和兩國人民仍有很大空間和機會實現互利共贏，造福世界。

中共中央對外聯絡部（中聯部）前副部長、中國全國政協委員周力近日則撰文稱，對美國執政當局，不能抱有幻想，絕不能把中國發展與否，寄託在美國執政當局身上。

香港01報導，周力撰寫五千多字文章，剖析拜登 政府的對外及對華政策。他認為中美雙方可以在氣候變化、抗擊新冠疫情甚至經濟復甦等方面開展合作。但美國社會政治精英階層都持遏華立場，拜登不會否定此前川普對中國的政策，拜登對華政策調整的空間有限。中國還是要堅持底線思維，做好繼續承受美國巨大壓力的準備。