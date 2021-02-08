我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3款新冠疫苗3期試驗出爐 有效率74.8%

世衛專家將結束武漢調查任務 9日會見媒體

首位不幸染疫身亡現任美議員 萊特過去積極挺台

中央社華盛頓8日專電
聯邦眾議員萊特7日不幸染疫逝世，是首位因為2019冠狀病毒疾病身亡的現任國會議員。(路透)
聯邦眾議員萊特7日不幸染疫逝世，是首位因為2019冠狀病毒疾病身亡的現任國會議員。(路透)

美國聯邦眾議員萊特7日不幸染疫逝世，是首位因為2019冠狀病毒疾病身亡的現任美議員。萊特生前積極挺台，曾致函批評世衛排除台灣，也公開支持美國對台軍售、雙邊洽簽FTA。

共和黨籍眾議員萊特（Ron Wright）因為曾接觸一位2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病患，自上個月15日開始自我隔離，並在同月21日宣布確診。他當時表示，自己症狀輕微，會持續為選民工作。

不過，就在今天上午，萊特辦公室透過聲明宣布萊特已在7日逝世，享壽67歲，並透露萊特與妻子兩人在過去2周期間，皆因染疫住進醫院。

萊特是首位染疫身亡的現任美議員；根據美國國會山莊報（The Hill），萊特在2019年確診肺癌，過去幾年都在接受治療。去年12月29日，代表路易斯安納州的共和黨籍眾議員當選人雷特勞（Luke Letlow）在就職前幾天因疫逝世，享年41歲。

萊特去年11月連任成功，在擔任眾議員2年多期間，他曾連署支持多項挺台法案，包含助台灣鞏固邦交的「台北法」（依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）、促美對台軍售常態化的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act） 等。

除了透過立法行動挺台，萊特也多次為台灣國際參與發聲，並曾公開呼籲美國政府與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。

去年5月世界衛生大會（WHA）開議前幾天，萊特加入200多位眾議員聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），支持台灣以觀察員身分參與WHA。他當時推文表示，WHO持續將台灣排除在WHA外的行徑令人髮指，「台灣值得擁有一席之地」。

此外，去年12月，萊特也與多位眾議員致函時任美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo），呼籲將駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），並更新限制美台往來的「對台交往準則」及支持美台洽簽FTA。

台灣 眾議員 美國

上一則

防病毒突變上策 佛奇：儘快為最多人接種疫苗

下一則

崔天凱：中美關係應步上常軌

延伸閱讀

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
市長論壇 韓裔張哲熙支持保留SHSAT 楊安澤染疫缺席

市長論壇 韓裔張哲熙支持保留SHSAT 楊安澤染疫缺席
逾60歲染疫死亡率高 印尼准許接種中國科興疫苗

逾60歲染疫死亡率高 印尼准許接種中國科興疫苗
紐森承諾十天接種百萬 一改再改

紐森承諾十天接種百萬 一改再改

熱門新聞

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

2021-02-05 21:36
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

2021-02-03 22:20
陳智博的家人表示，他一直對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容。（陳智博家人提供）

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

2021-02-06 17:20
圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

2021-02-05 12:22
前副總統潘斯卸任離開白宮後，已在離華府不遠的維吉尼亞州北部阿靈頓設立辦公室。圖為潘斯偕夫人日前回到印州家鄉哥論布後發表談話。(美聯社)

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

2021-02-03 22:50
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

2021-02-02 19:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
出手了！中國突封鎖Clubhouse 網友揭破綻：還能翻牆

出手了！中國突封鎖Clubhouse 網友揭破綻：還能翻牆