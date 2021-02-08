彈劾案2大關鍵發展：共和黨員投票動向、川普說法如何

前總統川普如今二度面臨彈劾，參議院已變成民主黨主導。(美聯社)

距離上次遭彈劾 但無罪脫身的一年又四天之後，前總統川普 如今二度面臨彈劾時，參議院已由共和黨 居多數，轉變為民主黨主導。就在一個多月前，大批挺川群眾在華府集會上聆聽了川普演說之後衝進國會山莊，釀成五人死亡的暴動事件。究竟有哪幾位共和黨籍參議員將投票贊成彈劾川普，川普又將發表哪些說法為己辯護，將是這場彈劾案的關鍵發展。

由於推特帳號被永久關閉，川普卸任之後顯得較少出聲，現在則將隨著彈劾案審訊展開，重回媒體焦點。眾院1月13日以煽動叛亂為由通過彈劾川普，表決時有十位共和黨籍聯邦眾議員倒戈加入民主黨行列。對於參院民主黨團來說，彈劾案若要在參院通過，必須取得三分之二贊成票數，困難度極高。

國家廣播公司(NBC)分析，儘管川普已經在2020年大選時連任失敗，這次彈劾案不論對於國家未來或共和黨的未來，仍具有高度影響。只要川普繼續擁有基本盤堅定支持，川普與共和黨就宛如牢牢綁住的生命共同體，川普也有機會再次代表共和黨角逐總統大選。彈劾案在參院展開之後，五大看點則包括：

有多少共和黨員將投票贊成彈劾川普？

一年前，川普首次遭到國會彈劾時，唯一投票贊成彈劾的共和黨員，只有2012年代表共和黨參加總統大選的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)。這次彈劾案若要過關，除了民主黨在參議院的現有50票之外，至少還要有17位共和黨參議員投下贊成票。

國家廣播公司分析，以目前狀況看來，除了羅穆尼之外，可能會投票贊成彈劾川普的共和黨員，包括內布拉斯加州聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)、緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、賓州聯邦參議員杜美(Pat Toomey)而已。

參院共和黨團第三號人物、懷俄明州聯邦參議員貝拉索(John Barrasso)日前接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「目前看來，彈劾案絕對不會成立，各種跡象已經非常清楚。」

共和黨參議員是否透過議事規則規避在彈劾案投票？

許多共和黨籍參議員早已紛紛表態，並不會幫川普辯護，但也不願意投票贊成彈劾川普。對於這些共和黨員來說，解套之道就是循求議事規則，規避參加彈劾表決，例如主張川普既已下台，發動彈劾將構成違憲。共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)以此理由發起的提案，已獲45位共和黨參議員連署，其中包括參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。

川普是否將親自說明？

上一次遭到彈劾時，審訊第二天裡川普便發表了140則推文與轉推，火力四射。現在川普推特、臉書及Instagram帳號都被關閉，如果要發表意見，可能必須透過律師轉傳。

面對帶有疑慮的參院同僚，民主黨將如何論述？

民主黨陣營深知，某些共和黨參議員基於害怕個人政治前途受影響，懷抱私心希望川普能在彈劾案無罪過關。

憲法律師出身的眾院司法委員會成員、民主黨馬里蘭州聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)率領的彈劾監察人(impeachment managers)小組則強調，將提供大量證據證明1月6日國會暴動，就是川普一個人的責任。

主持彈劾審訊民主黨籍佛蒙特州資深聯邦參議員李希(Patrick Leahy)，不是最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)

這次彈劾審訊將創下並非由最高法院首席大法官主持的首例，由於川普已經下台，具有參議院臨時議長(president pro tempore)頭銜的李希將主持彈劾審訊。李希上周接受媒體訪問時說，為了做好功課，已經閱讀數百頁資料，周末期間也會持續為彈劾案做準備。