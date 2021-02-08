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前美國務卿舒茲逝世 宋楚瑜揭他40年前訪台秘辛

記者鄭媁／即時報導
1981年2月2日舒茲訪台，並晉見總統蔣經國，宋楚瑜（中）擔任翻譯。圖取自宋楚瑜臉書
1981年2月2日舒茲訪台，並晉見總統蔣經國，宋楚瑜（中）擔任翻譯。圖取自宋楚瑜臉書

美國國務卿舒茲（George Shultz）以百歲高齡逝世。親民黨主席宋楚瑜今透過臉書緬懷，並指出，台灣外交處境一向非常艱難，但一路上因為有許多好朋友的幫忙，台灣才可以穩定走到現在。舒茲是美國的政治家，他對中華民國的情誼，也讓台灣永記在心。

宋楚瑜指出，舒茲是二戰後任期最長的美國國務卿，在雷根政府時期揭示對台6項保證，奠定美國至今的對台方針。其實，舒茲在雷根政府發表出任美國務卿前三周，有一趟訪問台灣的行程，此行的促成要感謝他的恩師，前美國駐聯合國大使寇克派翠克（Jeane Duane Kirkpatrick）大力協助。

宋楚瑜說，寇克派翠克不僅是他在喬治城大學的外國學生顧問，他還選修她執教的好幾門課，且成為他博士論文的指導教授。爾後，寇克派翠克在雷根政府任內出任美國駐聯合國大使，同時可應邀參加例行由美國總統主持的閣員會議。

正因為這段師徒緣分，宋楚瑜說，他以行政院新聞局長身分，在1982年1月間赴美訪視我國新聞局駐美單位時，寇克派翠克還特地從紐約搭機返抵華府，邀他和內人陳萬水共進晚餐。同年3月，他倆應艾森豪獎金邀請，再次赴美進行3個月的訪問。

宋楚瑜回憶，其間4月23日，他在華府再次與寇克派翠克夫婦單獨餐敘。當時，寇克派翠克即隱晦地告訴他「我不能跟你說得很詳細，也不能相告美國可能有什麼行動，但最近美國將採取的政策，情況對台灣實在不好，你們要想辦法因應。」寇氏不能明說、隱而不言的事即是後來美國政府與中共共同發表所謂「817公報」。

為進一步了解相關訊息，宋楚瑜說，他一方面向我駐美代表處瞭解狀況，但駐美代表蔡維屏、副代表胡旭光等人在與其幕僚查證後，均回報無異狀。另方面，他於5月14日飛到威斯康辛州，找到另一位熟識狀況的美國友人，也就是曾擔任美國大使館駐台經濟參事的莫偉禮。

莫氏明確告訴他，「狀況對台灣不太好」，同時他建議宋楚瑜，儘快直接找當時正在美國明尼蘇達州訪問的政務委員李國鼎，請李國鼎邀請其好友，也就是正在日本訪問的舒茲，順道來台訪問。因為舒茲與雷根十分親近，可以向他進言。

宋楚瑜說，經李國鼎大力協助，終說服舒茲更改行程轉來台灣一趟。獲此訊息後，他隨即緊急與蔣經國和孫運璿報告，建請總統及行政院長務必接見。1982年5月29日，孫運璿便選在行政院以早餐會高規格接待舒茲，在場有總統府秘書長馬紀壯、外交部長朱撫松、政次錢復、國防部長宋長志、經濟部長趙耀東、政務委員李國鼎和台電董事長陳蘭皋。

隨後，舒茲又晉見蔣經國，不僅在對美台關係與兩岸問題上獲得第一手資訊，同時讓他對我方的看法有更深入的瞭解。舒茲在離台赴美後不到3周，就被雷根政府發表出任國務卿。後來雷根在正式簽署「817公報」公報時，同時做了「對台6項保證」，並由當時的國家安全顧問克拉克傳達給中華民國政府，作為對台軍售的嚴肅承諾。

宋楚瑜說，2000年5月，他到美國加州史坦福大學，與退休後在該校任教的舒茲長談。舒茲的續弦夫人是舊金山市政府的禮賓司長，他拜會舊金山市長威利布朗時，就是由她接待。布朗市長親自致贈該市榮譽狀，並訂該日（2000年5月19日）為「宋楚瑜日」（James Soong Day）。

宋楚瑜說，革命不是「請客吃飯」，外交更不是「吃飯聊天」，不但要瞭解國際政治的複雜性和牽連性，不該宣張的事要管得住嘴巴，上述的往事過去從未公開。「不表功」，「為而不恃」，「功成而弗居」，方是正確的態度。

美國 台灣 國務卿

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