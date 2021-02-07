變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

英國變種病毒株在美國的傳播約每10天增加1倍。圖為佛州邁爾斯堡的疫苗接種站有數百人排隊。（路透）

財經網站CNBC報導，醫學網站medRxiv在7日發表一份研究指出，最早現蹤英國 的新冠肺炎變種病毒 株，也稱為B.1.1.7，在美國 的比率仍低，但感染人數大約每10天增加一倍。

這份由美國疾病控制與預防中心（CDC）、美國國家衛生院（NIH）和加拿大衛生研究院（CIHR）部分贊助但尚未經同行審議的研究，支持CDC上個月的建模預測，到3月份，英國變種毒株恐成為全美傳播的主要病毒株。

研究人員說，美國還有時間可採取措施，減緩新病毒株的傳播，但若無「立即果斷的公衛行動」，變種病毒「再過幾個月，就可能對美國新冠肺炎的發病和死亡率造成毀滅性後果」。

B.1.1.7迅速在英國蔓延，已成為那裡的主要病毒株。而在1月最後一周，約占美國新冠病例的3.6%。

變種病毒顯已進入可觀的社區傳播。研究人員認為，病毒因國際旅遊進入美國，再透過國內旅遊傳播開來。數百萬美國人在秋冬季的感恩節、耶誕節和新年假期出行各地。

由於缺乏類似英國、丹麥和其他地區的全國性基因組學監測計畫，美國要追蹤該病毒株的傳播，變得很複雜。目前，該病毒株在加州的傳染速度每隔12.2天增加一倍、佛州是9.1天，全美平均為9.8天。

作者發現，變種病毒在美國的傳播似乎比歐洲國家慢，但此事還需進一步調查，可能是因為當前數據不足，或包括要與其他更具傳染力變種病毒競爭的結果。