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TSA：搭大眾運輸拒戴口罩 最高罰1500元

編譯林梅婕／綜合7日電
聯邦運輸安全局宣布，搭乘大眾運輸工具卻拒戴口罩的乘客恐面臨逾1000元罰款。圖為西雅圖國際機場安檢站。(美聯社)
聯邦運輸安全局宣布，搭乘大眾運輸工具卻拒戴口罩的乘客恐面臨逾1000元罰款。圖為西雅圖國際機場安檢站。(美聯社)

聯邦運輸安全局(TSA)宣布，未來將強制執行聯邦政府的口罩命令，搭乘大眾運輸工具卻拒戴口罩的乘客，恐面臨逾1000元罰款。

當局解釋，若初犯者可罰250元，違反次數愈多則罰金可累積最高至1500元；不過TSA強調，影響罰款的輕重仍可能有其他因素的考量。

拜登總統上任第一天就積極簽署多項有關防疫的行政命令，其中包括強制要求民眾在跨州旅行時，無論是經過機場、公車站、渡輪或火車站等，只要搭乘大眾運輸工具都須全程戴口罩。

該命令實施期限至今年5月11日，乘客蓄意藐視該項規定的標準可由當局或大眾運輸工具所屬公司自行判定；當局也向航空公司、轉運單位、火車站及其他交通單位提供一組電話號碼，可報案檢舉違反口罩命令的乘客。

TSA發言人蘭斯頓(Carter Langston)表示：「各單位都可向我們檢舉，我們也會對違反規定的乘客開罰。」

過去川普政府執政期間，TSA只能以鼓勵民眾的方式呼籲民眾戴口罩，對於強行違反命令者無法有任何實質作為，拜登上任後立刻改變這一切。

不過官員澄清，該政策最主要仍在於鼓勵民眾戴口罩，即使民眾被罰仍須透過正當的法律程序調查；當局聲明中還提到，「違法者的權益中，也包括要求與TSA進行一場非正式的會議」，不過這項程序可能相對耗時。

當局表示：「在法律程序全部完成之前，一些特定的統計資料還無法取得，這部分我們可能還需要一些時間。」

空服員協會主席莎拉‧尼爾森(Sara Nelson)認為，聯邦政府祭出該政策正傳達一項重要訊息：「對社會大眾來說，公開透明才是關鍵。過去一年我們一直不斷提倡執行口罩命令，有聯邦政府的支持和背書，不僅能確保公共安全，也能為我們排除困難。」

西南航空(Southwest Airlines)雖未立刻對該政策做出回應，但曾表示「歡迎聯邦政府強制執行口罩命令，以及其他能維護公共衛生安全的政策；我們從去年5月就開始要求乘客戴口罩，這項命令將有助於我們的員工更有力地執行公司政策」。

聯邦政府 拜登 防疫

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