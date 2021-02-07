我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃登場！海盜vs.酋長 天王對決接班人

拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁

前國務卿舒茲辭世 任內揭6項保證 確立對台方針

中央社舊金山7日專電
1985年，舒茲(中)與時任總統雷根(左)、副總統布希合影。(美聯社)
1985年，舒茲(中)與時任總統雷根(左)、副總統布希合影。(美聯社)

美國國務卿舒茲（George Shultz）昨以百歲高齡去世，他在雷根政府時代揭示對台六項保證，至今仍是美國對台政策的基本方針。

舒茲（George P. Shultz）生前是史丹佛大學智庫胡佛研究所（Hoover Institution）傑出研究員、史丹佛大學商學院名譽教授，職涯在政府、學術界和商界都有傑出表現。

舒茲曾為3位美國總統服務。他最為人知的是1982年到1989年間擔任前美國總統雷根的國務卿，也是第二次世界大戰以來任期最久的一位國務卿。

舒茲於1982年8月17日發送給時任美國在台協會處長李潔明的電報，揭示對台六項保證，包括未改變關於台灣主權的立場、不對台施壓，要求台灣與中華人民共和國談判等，至今仍是美對台與對中政策的基本方向。

舒茲生前擔任過4個不同的內閣職位，包括國務卿、財政部長、勞工部長和白宮管理及預算局長。

他曾在3所美國頂尖大學任教，包括麻省理工、芝加哥大學和史丹佛大學。他也曾擔任大型工程與建築公司總裁長達8年。

舒茲在胡佛研究所服務超過30年。2019年12月17日，他出席蔣經國私人日記公開發布會，親自見證一段重要的歷史。

舒茲於2月6日去世，享嵩壽100歲，他過世的消息由胡佛研究所公布，但沒有提及死因。

前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）目前是胡佛研究所所長，萊斯說，舒茲是「偉大的美國政治家和真正的愛國者，他讓這世界變得更美好，而被歷史銘記。」

去年12月13日是舒茲的百歲生日，他在「華盛頓郵報」（Washington Post）發表文章「百歲生命中我所學到關於信任最重要的10件事」（The 10 Most Important Things I’ve Learned About Trust Over My 100 Years），提到他早年就知道「信任」的可貴，而且一生不斷地重新學習人際間信任的價值與重要性。

「有信任才能通行無阻」（Trust is the coin of the realm）是他的名言，也是他一本著作的書名。他寫道，「室中有信任、好事會發生，不管那是起居室、教室、更衣室、辦公室、政府工作室或戰情室。當室中無信任，好事不會發生。其他一切都只是細節」。

舒茲於1920年12月13日出生在紐約、成長於紐澤西州。他在普林斯頓大學主修經濟，1942年畢業後加入美國陸戰隊，直到1945年退伍。他於1949年取得麻省理工學院工業經濟學博士學位。

1955年，舒茲首次入閣，擔任艾森豪總統的經濟顧問。1969年舒茲被尼克森總統任命為勞工部部長，1972 年起擔任財政部長，同時是經濟政策委員會主席，與蘇聯進行一系列貿易談判。

1974年舒茲離開公職加入民間能源公司貝泰集團（Bechtel Group）擔任總裁8年，在業界服務期間，他仍與學界保持緊密關係，並在史丹佛大學任教。

他再次入閣是在雷根政府時代，舒茲扮演兩個重要角色，一是經濟政策諮詢委員會主席，另一是國務卿。在國務卿任內，舒茲除了成功結束美蘇冷戰，並讓美國與亞太和東南亞國家發展出堅強的外交關係。

卸下公職之後，舒茲又再次在企業與學界兩棲，擔任貝泰集團的資深顧問，並回到史丹佛大學，在商學院執教、胡佛研究所進行研究。

舒茲一生中有多本著作、獲獎無數，1989年1月他獲得美國最高的平民榮譽「總統自由勳章」；他並獲頒數家美國大學的榮譽學位。

舒茲的回憶錄「動盪與勝利：我擔任國務卿的歲月」（Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State）成為公職人員的回憶錄典範。

舒茲逝於史丹佛大學校園內的家中，身後留下妻子、5名子女和11位孫子和9位曾孫。

美國 國務卿 勞工部

上一則

拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁

延伸閱讀

美國江西老鄉7日晚美西時間5時起雲端春晚 節目精彩

美國江西老鄉7日晚美西時間5時起雲端春晚 節目精彩
前國務卿舒茲逝世 享嵩壽100歲

前國務卿舒茲逝世 享嵩壽100歲
伊朗最高領袖：美國須先取消制裁 伊朗才會重返核承諾

伊朗最高領袖：美國須先取消制裁 伊朗才會重返核承諾
提倡海外LGBTIQ權利 納入拜登外交政策

提倡海外LGBTIQ權利 納入拜登外交政策

熱門新聞

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

2021-02-05 21:36
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

2021-02-03 22:20
陳智博的家人表示，他一直對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容。（陳智博家人提供）

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

2021-02-06 17:20
圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

2021-02-05 12:22
前副總統潘斯卸任離開白宮後，已在離華府不遠的維吉尼亞州北部阿靈頓設立辦公室。圖為潘斯偕夫人日前回到印州家鄉哥論布後發表談話。(美聯社)

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

2021-02-03 22:50
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

2021-02-02 19:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶
到底是人還是狗？1張圖掀網論戰 心理學家解答了

到底是人還是狗？1張圖掀網論戰 心理學家解答了
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
門市冷清 華人轉戰地攤經濟

門市冷清 華人轉戰地攤經濟