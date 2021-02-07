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拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁

拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁

中央社華盛頓7日綜合外電報導
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

美國總統拜登（Joe Biden）接受媒體專訪說，只要伊朗不遵守「聯合全面行動方案」（JCPOA），他就不會取消美國對伊朗的制裁。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天播出拜登的專訪內容，被問及是否會停止制裁以說服伊朗重返談判桌，拜登明確回答：「不會。」

CBS主播隨後問道，伊朗是否必須先停止鈾濃縮作業，拜登肯定地點頭。

影片來源：YouTube RT頻道

路透社報導，一位不具名的美國政府高階官員稍後指出，拜登意思是伊朗必須停止會超越「聯合全面行動方案」純度上限的鈾濃縮作業，而不是在雙方可能會談之前必須完全停止鈾濃縮作業。

「聯合全面行動方案」也稱「伊朗核子協議」，這項協議是2015年伊朗與列強簽訂，但2018年時任美國總統川普（Donald Trump）片面退出，並對伊朗重施制裁。

為了報復美國退出核協議及再祭制裁，伊朗自2019 年起開始違反協議。協議中規定伊朗生產的濃縮鈾純度不得超過3.67%，不過伊朗政府今年一月初證實，已在一處核設施展開純度升至20%的濃縮鈾「生產程序」。

拜登政府已經表達願意重返伊朗核子協議，但堅持德黑蘭當局要先完全遵守協議。

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