我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

超級盃別太嗨！CDC：大型派對「別歡呼」

中央社／坦帕6日電
超級盃在即，CDC建議，參加大型派對應避免「大喊和歡呼」。圖為民眾4日排隊進入NFL體驗展。（美聯社資料照片）
超級盃在即，CDC建議，參加大型派對應避免「大喊和歡呼」。圖為民眾4日排隊進入NFL體驗展。（美聯社資料照片）

今年想前往現場觀賞NFL年度冠軍賽超級盃的球迷，可能得做好心理準備了，因為美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議，參加大型派對應避免「大喊和歡呼」。

一年一度的職業美式足球聯盟（NFL）超級盃（Super Bowl）即將於明天開打，是全美最盛大的非官方節日之一，但今年受到疫情影響，球迷們得接受一個非常不一樣的現實。

CDC指南指出，參加大型派對應避免「大喊和歡呼」，並避免在「人多時」前往廁所。

今年超級盃，傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers），將在主場挑戰四分衛新星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）率領的堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs），上演一場精采的「世代對決」。

堪薩斯酋長去年靠著大逆轉，奪下睽違50年的超級盃冠軍。

此外，NFL表示，已向總統拜登（Joe Biden）提議要將聯盟的30座場館轉為大型接種中心，以提高美國各地的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）接種率。

NFL主席古德爾（Roger Goodell）4日致函拜登，提出這項建議。

古德爾在信中表示：「NFL與我們32個成員球隊決定盡一己之力，確定社區盡可能廣泛地供應疫苗。」

「為了那項目標，每支NFL球隊都將與地方、州及聯邦衛生官員合作，提供場館供普羅大眾大規模施打。」

亞利桑那紅雀（Arizona Cardinals）、亞特蘭大獵鷹（Atlanta Falcons）、巴爾的摩烏鴉隊（Baltimore Ravens）、卡羅來納黑豹（Carolina Panthers）、休士頓德州人（Houston Texans）、邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）、新英格蘭愛國者（New England Patriots）等7支球隊已提供場館作為接種場所。

NFL 拜登 美國

上一則

影／拜登與加州失業女子通電話：工作不只是一張支票

延伸閱讀

伊朗外長促拜登政府 盡速重返核子協議

伊朗外長促拜登政府 盡速重返核子協議
影／拜登與加州失業女子通電話：工作不只是一張支票

影／拜登與加州失業女子通電話：工作不只是一張支票
拜登上台檢討移民政策 終止川普和瓜地馬拉協議

拜登上台檢討移民政策 終止川普和瓜地馬拉協議
台蓋協議破局 蕭美琴：拜登強力支持台灣發展關係

台蓋協議破局 蕭美琴：拜登強力支持台灣發展關係

熱門新聞

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

2021-02-05 21:36
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

2021-02-03 22:20
圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

2021-02-05 12:22
前副總統潘斯卸任離開白宮後，已在離華府不遠的維吉尼亞州北部阿靈頓設立辦公室。圖為潘斯偕夫人日前回到印州家鄉哥論布後發表談話。(美聯社)

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

2021-02-03 22:50
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

2021-02-02 19:42
麻州民主黨籍國會議員林奇在打過兩劑疫苗針後，還是檢測陽性確診。(Getty Images)

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

2021-01-30 23:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路尋短 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路尋短 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元