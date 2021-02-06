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GameStop飆完換誰飆? 這檔小型生技股 今年已漲557%

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GameStop飆完換誰飆? 這檔小型生技股 今年已漲557％

編譯王巧文／綜合外電
德州小型生技公司Cassava Sciences股價今年來躍漲近557％，成為鄉民散戶的新歡。(美聯社)
德州小型生技公司Cassava Sciences股價今年來躍漲近557％，成為鄉民散戶的新歡。(美聯社)

GameStop狂潮迅速退燒之際，散戶鄉民現在改瘋生技股，美國生技股卡薩瓦科學公司（Cassava Sciences）成了他們的新歡，不論是上周或今年來的股價表現，都超越GameStop。

Cassava股價在周五（5日）終場收跌29.37%，至每股44.8美元，但一周來漲逾126%，今年來漲幅達557%。相較下，GameStop周五雖收漲19.2%，至63.77美元，但上周大跌80%，今年來的漲幅也從前一周的1600％急速縮水到剩下238.5%。

這家總部位於德州奧斯汀的公司，在2日發布一項有關阿茲海默症實驗藥物的小型研究，激勵當日股價大漲141.15%，盤中多次因波動劇烈暫停交易，成交量多達7,600萬股。

金融服務研究公司Vanda的共同創辦人Eric Liu表示，Cassava在隔日（3日）成為散戶買進最多的七檔股票之一。與此同時，GameStop的熱度卻回落到1月中旬的水準，而另一飆股Express只能眼睜睜看著投資人急速退場。

Eric Liu說，散戶基本上只是輪流湧向不同的熱門領域，一個換一個。事實上，就算是最看好Cassava的分析師Charles Duncan，也對上述僅100人參與藥物試驗的結果持保留意見。

GameStop 股價 美元

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