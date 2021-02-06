華裔兒遭警槍殺 媽媽悲慟：從中國領養 他染疫後受打擊

陳智博的家人表示，他一直對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容。（陳智博家人提供）

賓州華裔 少年陳智博(Christian Hall)去年底被州警槍殺的案件近日引發社會關注，其非裔父親和菲律賓裔母親6日接受本報採訪時表示，他們領養的這位華裔男孩從小聰明外向，關心親友，也是一名虔誠的基督徒，從小雖然經受身體疾病和情緒障礙的折磨，但他一直樂觀大方，直到新冠疫情 爆發，他又曾確診，一系列經歷加重他的抑鬱情緒，去年底曾想了結自己的生命，沒想到最終被州警槍殺。

陳智博的母親霍爾菲(Fe Hall)說，她和蓋瑞斯·霍爾(Gareth Hall)2002年10月從中國上海領養陳智博，「看到他照片的一瞬間就愛上他」，當時還住在紐約 的他們非常驚喜能領養到一個男孩，「後來也為他搬去賓州，因為希望給他更寬敞的成長環境」。

領養後的幾天，霍爾菲就接到領養機構的電話，稱與陳智博同批被領養的孩子中有兩名確診C型肝炎，因擔心陳智博也被感染，領養機構人員問霍爾菲是否要換一個孩子，「我們當時就拒絕了，因為真的很愛他，沒有人能替換，不管他是否生病，我們都要留下他。」

回美後，陳智博也確診C型肝炎，經歷數月的治療，蓋瑞斯說，「那麼小的孩子每天接受治療，經常嘔吐，但即使痛苦，他仍然愛笑，非常樂觀」，慢慢長大後，陳智博也展現出聰明外向的品質，經常參與教會的志願工作，不害怕與人交流，還常主動與比他年齡大的孩子聊天，慷慨大方，思考有深度，在同齡人中顯得很特別。

但過人的聰明也讓陳智博經歷別樣的痛苦，蓋瑞斯說，由於他學習能力比同齡人強，經常感到無聊，因此四年級開始他就在家學習(home school)，但他也被診斷有「注意力不足過動症」(ADHD)和「反應性依戀障礙」(RAD)，常要尋求他人的肯定。

去年爆發的新冠疫情加重陳智博的情緒障礙，因疫情他不能與親友見面，陳智博在紐約的姑姑妮克(Nicole)說，他是很重視面對面交流的人，「疫情後經常和我打視頻電話，聊歷史等很有深度的話題」。

原本陳智博的社交生活就因疫情受限，後來又因確診新冠肺炎被被迫隔離兩周，「他當時非常沮喪、忿怒，但最後還是順服了，可這對他是非常大的打擊」，蓋瑞斯說，這可能與他在去年底試圖了結自己的生命有密切連繫。

父母回憶道，陳智博從小對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容，他在自我介紹中常向人介紹自己有非裔、菲律賓裔和華裔血統，「當地的餐館、圖書館人員都認識我們，因為我們的家庭組成很特別」。

蓋瑞斯說，陳智博是緊密連繫他們家庭的核心，「常常主動關心在我們在世界各地的親戚，很多親友連我們都很少聯絡」，失去他真的很痛苦。