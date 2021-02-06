崔天凱致牛年賀信 為旅美公民擋風遮雨 排憂解難

中國駐美大使崔天凱。(中新社資料照片)

中國 駐美大使崔天凱5日向在美中國公民致春節賀信，他表示，「牛」在中國文化中象徵勤勞、勇敢、踏實、執著，也象徵開拓、進取、勝利、成功，相信人類終將戰勝病毒，世界終將重回正軌；同時伴隨中國開啓新徵程，美國 迎來新政府施政首年，相信中美關係也能克服困難，走上建設性發展的正確軌道。

往年中使館邀旅美華人華僑在使館招待會共慶春節，但今年受疫情 影響，不便舉行相關活動，崔天凱以公開信方式表達祝福。

崔天凱說，百年不遇的疫情面前，旅美國人先是萬里馳援祖國，後又投身當地疫情的應對和復工復產，彰顯對第二故鄉的責任擔當；並在跌宕起伏的中美關係面前，承受壓力、堅守信念，為維護兩國民間友好而默默奉獻。

他表示，目前美國疫情仍然嚴峻，希望大家立足當地，尊重科學，積極做好自我防護；守法遵規，樂觀向上，與美國民眾共克時艱；也希望大家加強互幫互助、團結協作，勇敢維護自身合法權益。

「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉。」崔天凱說，「中華兒女無論身處何方，祖國永遠牽掛著你們，使館永遠是你們的家。我們將一如既往，為廣大在美中國公民竭誠提供領僑服務，為大家遮風擋雨、排憂解難。」