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川普若組新政黨 民調：64%共和黨選民會加入

中央社華盛頓5日綜合外電報導
新民調顯示，多數共和黨籍選民表示，如果前總統川普自組新政黨，他們會加入該政黨。（美聯社）
新民調顯示，多數共和黨籍選民表示，如果前總統川普自組新政黨，他們會加入該政黨。（美聯社）

國會山莊報與哈里斯民意調查公司（Hill-HarrisX）公布的新民調顯示，多數共和黨籍選民表示，如果前總統川普自組新政黨，他們會加入該政黨。

「國會山莊報」（The Hill）報導，1月28日至29日進行的調查中，64%共和黨選民表示，他們會加入川普所組的新政黨，其中32%的人說，他們非常有可能會加入。另外有36%共和黨選民則回答，他們非常不可能加入，或者不太可能。

調查發現，28%無黨籍選民和15%民主黨選民表示，他們可能會加入以川普為首的第3政黨。

整體來看，有37%選民表示，如果川普自組新政黨，他們很可能會加入。

上個月有報導稱川普提出另組新政黨的想法，但是沒有提及關於以川普為首的第3政黨具體計畫。

哈里斯民意調查公司執行長兼首席民調專家內紹（Dritan Nesho）說：「這些數字顯示，儘管發生國會暴動事件，川普仍是一股不可忽視的政治力量。他受益於多元化的支持基礎，這些支持構成了超過1/3的選民，認為他可以處理很多民主黨和共和黨菁英尚未妥善解決的問題，因此受到吸引。」

他說：「如果川普脫黨成立自己的政黨，民意調查顯示，他很可能組建美國第2大政黨，把共和黨擠到第3 大政黨的位置。」

國會山莊報與哈里斯民意調查公司是在線上對945位登記選民進行調查，其中340人自稱是共和黨人，誤差範圍在正負3個百分點。

川普 共和黨 民調

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