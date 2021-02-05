年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

參院5日清晨表決通過預算案，為拜登 總統1.9兆元疫情經濟振興方案鋪路，數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票 ；根據紓困計畫，前兩輪發放時曾拿過紓困支票的所有民眾，第三輪發放時每人將可拿到1400元紓困現金支票，而包括16歲以上的學生等先前沒拿到紓困支票的某些民眾，這次也有機會領取，但金額未定。

另外，參院也以58票對42票比數，表決通過共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)與印地安納州聯邦參議員楊格(Todd Young)的聯合提案，禁止無證移民領取紓困支票；但家庭成員包括無證移民的家庭，則不受影響。

楊格表示，紓困支票用意在於協助疫情期間因三餐問題而掙扎的美國民眾，增修條文可以確保稅金資助的紓困支票，不會落入違反移民法的無證移民手中。

由於法案仍需要時間審議，紓困現金支票可能再過一個月之後，才會陸續匯入民眾銀行戶頭。

根據拜登紓困法案內容，個人年收入7萬5000元以下的民眾，每人將可收到1400元紓困現金支票。個人年收入超過7萬5000元之後，紓困支票金額將開始遞減，年收入超過9萬5000元者則不符領取資格；夫妻合併報稅時，紓困支票發放資格標準，則以個人年收入標準乘以二計算。

大學生、被撫養長者也可領 但金額未定

大學生以及被成年兒女列為被撫養人的老年人，也可拿到第三輪紓困支票；拜登之前也表示，「所有混合身分的家庭」(all mixed status households)均有資格領取紓困支票，包括配偶當中只有一人為美國公民或持有綠卡，另一人則缺乏合法移民身分。

華爾街日報報導，在川普政府時期的前兩輪紓困案中，成年的被撫養人並不合於領取紓困金 的資格，其中包括16歲以上的學生、殘疾人士、老年人；拜登的紓困計畫則讓他們符合領取1400元的資格，但共和黨的版本則把上限訂為500元。

國會議員在未來幾周裡，仍將針對發放資格條件展開進一步討論。某些參議員提議應修改收入門檻，僅針對較低收入民眾發放紓困支票，拜登已經表示抱持開放態度。

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)以及十位共和黨籍聯邦參議員均表示，希望調整為對年收入5萬元以下民眾發放1000元紓困支票，夫妻合併報稅的家庭年收入資格則是10萬元以下。

5日清晨的馬拉松式表決中，也通過一項預算增修條文，禁止「較高收入納稅人」(upper-income taxpayers)領取紓困支票，但未提供明確定義。

紓困支票究竟何時可以讓民眾領到，取決於紓困法案什麼時候表決通過。民主黨方面希望在3月前完成，因為額外失業津貼等疫情援助計畫，3月即將到期。