最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

非法入境美國的外籍人士與無證移民，並沒有資格領取最新一輪紓困 現金支票 。參議院4日晚間以58票對42票比數，表決通過共和黨籍阿肯色州聯邦參議員 柯頓(Tom Cotton)禁止無證移民領取紓困支票的提案。這項提案並不影響符合領取資格，但有著不同移民身份的家庭。

柯頓與共和黨籍印地安納州聯邦參議員楊格(Todd Young)聯手提出的2021會計年度增修提案中，禁止無證移民領取政府發放的紓困現金支票。

不過，符合領取紓困支票領取資格，但家人當中包括無證移民的家庭，則不受影響。領取紓困支票者必須為美國公民或綠卡持有者，有著社會安全號碼(social security number)。

楊格說明提案主旨時說道，紓困支票的用意在於協助疫情期間因三餐問題而掙扎的美國民眾，並不是要發給非法入境美國的人。他說，這項增修條文將可確保由納稅人稅金所資助的紓困支票，不會落入違反移民法規的無證移民手中。

參院4日晚間的表決中，有八位民主黨籍參議員為柯頓與楊格的提案投下贊成票：新罕布夏州聯邦參議員瑪姬‧哈森(Maggie Hassan)、科羅拉多州聯邦參議員希肯魯伯(John Hickenlooper)、亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、密西根州聯邦參議員彼得斯(Gary Peters)、亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)、密西根州聯邦參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)、蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)。