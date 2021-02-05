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拿擴音器指點暴徒國會內部路線 婦人遭FBI捕

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拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

記者顏伶如／綜合報導

國會山莊1月6日遭到攻占時，一名戴著粉紅色毛線帽及墨鏡的女子，拿著擴音器對著破窗進入國會大廈的暴徒鉅細靡遺指點行進路線，影片在社群網站曝光後引起輿論譁然，不少民眾認為這名婦人便是國會內部有人與暴徒「裡應外合」的證據。根據媒體報導，這名女子4日晚間已在賓州遭到聯邦調查局(FBI)探員逮捕。

這名女子身份遭網友大規模肉搜，透過推特關鍵字「粉紅帽女子」(PinkHatLady)、「擴音器女子」(BullhornLady)熱烈討論。共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)的母親一度遭到張冠李戴，被某些網友誤認為「粉紅帽女子」，布波特第一時間則已發表聲明澄清。

曾撰文踢爆好萊塢製片溫斯坦(Harvey Weinstein)性侵醜聞的紐約客雜誌(New Yorker)記者法洛(Ronan Farrow)，在2日刊登的獨家報導中指出，「粉紅帽女子」是育有八名兒女、住在賓州西部的40歲婦人瑞秋‧波維爾(Rachel Powell)。

波維爾接受法洛兩小時的電話專訪時，坦承自己就是「粉紅帽女子」，但否認隸屬於任何組織團體。

哥倫比亞廣播公司(CBS)5日報導，執法機關人員證實，波維爾4日晚間在新城(New Castle)遭到聯邦調查局探員逮捕並移送法辦。波維爾面臨起訴罪名包括妨礙公務、破壞政府公物、擅闖禁區、暴力闖入以及破壞秩序等。聯邦調查局探員也持搜索令搜查了波維爾位於珊迪湖(Sandy Lakes)的渡假小屋。

雖然波維爾在國會暴動現場的照片已經出現在聯邦調查局網站，徵求社會大眾提供線索，但直到4日之前，聯邦調查局面對媒體詢問時，始終不願説明是否已將波維爾列為嫌犯(suspect)，僅表示正在尋找波維爾的下落。

哥倫比亞廣播公司報導，波維爾為一名單親媽媽，共有八名兒女，鄰居表示已經有一周多的時間，不曾看到波維爾與她的孩子們。

賓州 社群網站 紐約

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