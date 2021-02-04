緬甸政變 白宮考慮對個人與實體針對性制裁

白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)

對於要如何制裁緬甸 軍事政變，美國白宮 國安顧問蘇利文今天表示，正在考慮簽署行政命令，並對個人與軍方控制實體進行針對性制裁。

蘇利文（Jake Sullivan）今天在白宮例行記者會上被問及美國政府對緬甸的制裁選項時表示，緬甸議題具有高度的跨黨派認同，相信行政部門能與國會合作採取一系列制裁措施，同時美國也將與全球各地盟友及夥伴共同合作。

他並透露，正在審查簽署行政命令的可能，也正在研究對個人與軍方控制實體進行針對性制裁。蘇利文表示，有足夠的空間找到必要的制裁選項。

緬甸軍方1日以選舉舞弊為由，對執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）的民選政府發動政變，諾貝爾和平獎得主、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）以及總統溫敏（Win Myint）等多名執政黨高層遭軍方拘捕。

美國總統拜登（Joe Biden）1日透過聲明，要求緬甸軍方立即釋放逮捕的活躍人士與官員，美國也將對破壞緬甸民主過渡者問責，並檢視已經取消的制裁。美國國務院官員2日正式將緬甸軍方奪權的事件認定為軍事政變，並宣布暫停部分援助。

儘管各國紛紛呼籲放人，譴責政變，但聯合國安理會今天僅要求緬甸軍方釋放翁山蘇姬及其他人，並對緬甸進入緊急狀態表達關切，未公開譴責政變。