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不計昔日親中發言 美參院外委會通過駐聯大使人事

中央社華盛頓4日專電
湯瑪斯-葛林斐德。(美聯社)
湯瑪斯-葛林斐德。(美聯社)

美國準駐聯大使過去曾在孔子學院發表親中演說，引發不少質疑。但參議院外委會成員認為，提名人資歷豐富，不該讓單場演說決定一個人職涯，因此今天以18比4高票通過人事案。

現年68歲的美國駐聯合國大使提名人湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）擁有35年外交資歷，曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院非洲事務助卿，是當時外交部門中職務最高的非裔女性。

不過，湯瑪斯-葛林斐德因為2019年10月一場在美國薩凡納州立大學（Savannah State University）孔子學院的演說，讓不少議員質疑她的對中立場。她當時為中國掠奪性貸款及接受北京協議的國家說話，並指美國、中國及非洲有可能創造「3贏合作」模式。

在應議員要求延遲一天後，參議院外委會今天上午審議湯瑪斯-葛林斐德人事案，共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）則重申他的反對立場。

克魯茲表示，湯瑪斯-葛林斐德當年的演說引起嚴重關切，她雖在人事聽證會上為此致歉，並說她在孔子學院的所見所聞令她「怵目驚心」。「但她不是在幾十年前、年輕不懂事時發表這場演說，而是在2019年10月，才僅僅1年多前。」

克魯茲強調，委員會成員都知道，孔子學院受到中國政府控制與資助，大舉進行間諜情報與外宣工作，兩黨多位議員都曾與他合作立法，關閉全美數十間孔子學院。他並反問現場議員：「你們會願意去孔子學院致詞嗎？」

參院外委會共和黨籍首席議員里契（James Risch）表示，湯瑪斯-葛林斐德完全能勝任這個職位，她具有豐富國家事務管理與外交資歷，部分議員因為她在孔子學院的演說反對她的人事案，但他認為「不該讓單場演講決定一個人的職涯」。

里契說，如同參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）所指，湯瑪斯-葛林斐德過去多場演說內容都與孔子學院那場大不相同，因此他願意不計前嫌。

民主黨籍參議員庫恩斯（Chris Coons）也說，若要去挖每個人過去對中國作出的正面發言，只會沒完沒了。中國是美國本世紀最大挑戰，兩黨該做的是制定長久性跨黨派策略，而非不停去挖彼此數天、數個月，甚至是數年前的不當發言。

參院外委會最終以18票贊成、4票反對的票數通過湯瑪斯-葛林斐德人事案，接下來將送交參議院全院表決，獲得過半數議員支持即算過關。

美國 中國 參院

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