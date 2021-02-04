羅穆尼將提案 每名兒童年發至少3000元紓困金

羅穆尼(中)將提議為數千萬美國家庭，發放每名孩童每年至少3000元的兒童紓困金。(美聯社)

華盛頓郵報4日報導，曾代表共和黨角逐2012年總統大選的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)，基於對拜登 總統擴大兒童紓困計畫的支持，將提議為數千萬美國 家庭發放每名孩童每年至少3000元的兒童紓困金 。消息人士透露，羅穆尼將於4日晚間以預算決議(budget resolution)增修條文(amendment)方式提案。

報導指出，羅穆尼的草案內容包括，六歲以下兒童發放每年4200元紓困金，六歲以上、十七歲以下兒童則發放每年3000元紓困金。

羅穆尼發表聲明指出：「將近三十年來，我們都沒有大規模改革對美國家庭提供的援助方案，目前經濟動盪已讓數以百萬計家庭陷入困境。」他表示，如今必須展現對百姓的承諾，協助人民渡過難關。

民主黨團資深成員目前草擬中的規模1.9兆元疫情紓困法案，則為六歲以下兒童發放每年3600元紓困金，六歲至十七歲兒童發放每年3000元紓困金。

華盛頓郵報分析，羅穆尼提案內容與民主黨版本內容相近，讓白宮有機會可以將羅穆尼提

案順便納入紓困計畫，凸顯兩黨議員對於拜登紓困方案的支持。然而，羅穆尼提案恐將遭遇許多民主黨國會議員反對。

羅穆尼先前曾說，拜登的紓困方案開銷過大，並透露可能在表決時投下反對票。

報導指出，名稱為「家庭溫飽法案」(Family Security Act)的羅穆尼版本兒童紓困計畫，包括每個月把兒童紓困金直接匯入納稅人銀行戶頭。法案的預算來源則來自取消原有的「貧困家庭臨時援助」(Temporary Assistance for Needy Families)社會福利計畫，以及刪除現行聯邦所得稅當中的兒童及勞工家庭報稅抵扣。

支持擴大兒童紓困計畫的倡議人士指出，如此措施將有助於搶救生活在貧窮當中美國兒童，但某些保守派學者則說，政府大方發錢的手段恐怕導致某些家長失去找工作的動機。