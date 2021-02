首個南方州 維吉尼亞參議會通過廢死法案

維吉尼亞州 參議會昨天以21票贊成和17票反對,通過廢除死刑法案,即將成為全美第23個也是第1個廢除死刑的南方州。

廢死法案目前等待民主黨主導的眾議會通過。民主黨籍維吉尼亞州長諾森(Ralph Northam)先前表示,如果州議會通過法案並送到他的辦公桌,他將會簽署法案。

維州 人死刑替代方案提倡組織(Virginians for Alternatives to the Death Penalty)執行主任史東(Michael Stone)3日表示:「今天參議會表決通過廢死,是維州歷史上一項里程碑。」

史東告訴法新社:「維吉尼亞州自1608年以來執行了1390起處決,這是在拒斥此悠久而蠻橫歷史。」

「我們期待眾議會也通過法案,讓維州成為第1個廢除死刑的南方州。」

死刑資訊中心(Death Penalty Information Center, DPIC)資料顯示,維州較其他州執行更多處決。

維州是美國 內戰期間,支持蓄奴的南方州首府所在,也對許多非裔美國人動用私刑。

美國最高法院於1976年恢復死刑,但過去10年以來死刑執行已下降。

美國有22州已廢除死刑,而加州、俄勒岡州與賓州則暫停執行死刑。

州當局去年共執行7起處決,許多州因2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情,暫停執行死刑。

與此同時,前總統川普政府恢復聯邦處決,從2020年7月至2021年1月川普卸任期間,總共處決13名聯邦囚犯。

現任總統拜登則承諾將會廢除聯邦死刑。