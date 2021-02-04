美防長：未來60天某時間點全軍停擺 處理極端主義

美國 軍方今天承認，還不確定該如何解決軍中的白人至上主義與其他極端主義，同時宣布未來60天的某個時間，將暫停全軍常規活動，以解決這個議題。

路透報導，做出這項決定的是曾在陸軍服役多年的美國首位非裔國防部 長奧斯丁（Lloyd Austin）。他在任命聽證會上曾強調，有必要消除軍中「種族主義者與極端主義分子」。

國防部發言人柯比（John Kirby）表示，奧斯丁在與美軍各軍種領導人會議後，下令將全軍停擺。在現役與退役軍人被發現參與1月6日的包圍國會山莊行動後，軍方領導人正面臨在對抗極端主義上取得進展的壓力。

國防部尚未解釋將如何應對極端主義，或提供估計有多少現役軍人抱持白人民族主義意識形態等數據，也未透露有多少軍人因極端主義受到處分。

目前還不清楚這一聲明是為預示拜登 的國防部將於近期採取什麼樣具體行動，還是比較像是象徵性舉動：展現奧斯丁承認有這個問題以及持續堅定決心。

美國防部沒有說明美軍暫停常規活動將持續幾分鐘還是幾小時，也沒有說明指揮官在這段期間會採取什麼行動來表達反對極端主義。

宣布這項消息的同時，哀悼者聚集在國會大廈穹頂下，悼念在衝突中喪命的國會警官斯科尼克（Brian Sicknick）。