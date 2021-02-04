美防長：未來60天某時間點全軍停擺 處理極端主義
美國軍方今天承認，還不確定該如何解決軍中的白人至上主義與其他極端主義，同時宣布未來60天的某個時間，將暫停全軍常規活動，以解決這個議題。
路透報導，做出這項決定的是曾在陸軍服役多年的美國首位非裔國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）。他在任命聽證會上曾強調，有必要消除軍中「種族主義者與極端主義分子」。
國防部發言人柯比（John Kirby）表示，奧斯丁在與美軍各軍種領導人會議後，下令將全軍停擺。在現役與退役軍人被發現參與1月6日的包圍國會山莊行動後，軍方領導人正面臨在對抗極端主義上取得進展的壓力。
國防部尚未解釋將如何應對極端主義，或提供估計有多少現役軍人抱持白人民族主義意識形態等數據，也未透露有多少軍人因極端主義受到處分。
目前還不清楚這一聲明是為預示拜登的國防部將於近期採取什麼樣具體行動，還是比較像是象徵性舉動：展現奧斯丁承認有這個問題以及持續堅定決心。
美國防部沒有說明美軍暫停常規活動將持續幾分鐘還是幾小時，也沒有說明指揮官在這段期間會採取什麼行動來表達反對極端主義。
宣布這項消息的同時，哀悼者聚集在國會大廈穹頂下，悼念在衝突中喪命的國會警官斯科尼克（Brian Sicknick）。
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