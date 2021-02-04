隱瞞中國資助又詐領美政府補助 華裔教授遭起訴

一名前佛羅里達大學教授兼研究員楊林（Lin Yang，音譯）被控隱瞞接受中國 政府資助，以及在中國成立公司並從其研究獲利等情事，不當獲取聯邦補助金180萬美元。

美聯社報導，3日披露的起訴書指出，現年43歲的楊林是中國公民，此次起訴罪名包括6項匯款詐欺、以及4項向美國 機關做出不實陳述。佛州蓋恩斯維爾（Gainesville）聯邦大陪審團去年12月做出起訴決定。楊林於2019年8月赴中國後，至今尚未回到美國。

根據起訴書，楊林從國家衛生研究院（National Institutes of Health）獲得補助金來研發一種名為MuscleMiner的肌肉影像工具，他從2014年9月至2019年7月在佛羅里達大學擔任這項計畫的主要調查員。

檢方指出，2016年楊林在中國成立一家名為「迪英加科技有限公司」（Deep Informatics），他也被網羅加入與中國陝西省西安市西北工業大學（Northwestern Polytechnical University）有關的「千人計畫」（Thousand Talents Program）。

此外，根據美國司法部 聲明，曾任職俄亥俄州全國兒童醫院（Nationwide Children's Hospital）的46歲女性陳莉（Li Chen，音譯）今天透過聯邦地區法院視訊會議認罪，坦承密謀竊取科學商業機密，並密謀犯下各式各樣與兒科研究、鑑定和治療相關的匯款詐欺。

陳莉與同樣曾任職全國兒童醫院的丈夫周宇（Yu Zhou，音譯）在先進醫療領域富有盛名，兩人共同創立一家中國公司，其後把公司賣給在美國那斯達克上巿、市值超過1億5000萬美元的生技業者，但兩人職涯於2019年7月29日出現戲劇性變化，聯邦調查局（FBI）以竊取前雇主醫學機密為由逮捕他們。

這對夫妻被控竊取的科學突破是分離外泌體（exosomes）技術，這能用來作為藥物運送或診斷的潛在革命性載體，對於研究早產兒相關疾病尤其重要。

美國司法部也主張，周宇和陳莉與一連串中國支持的機構有密切互動或收受款項行為，且兩人在未告知全國兒童醫院或未獲允許情況下，前往中國討論外泌體技術。

主管國安事務的司法部助理部長德梅斯（John Demers）表示：「我們又再次見識到中華人民共和國利用竊取我國獨創性和辛勤工作的成果，作為他們致力掠奪、複製和取代任何沒能力自行研發產品努力的一部分。」

他還說：「這完全不是單一事件，我們看到中國涉及約6成商業機密竊取案件。這種持續性的經濟挑釁行為，與促進我國產業成功的價值與規範背道而馳，對抗這種行為依舊是我們的最優先要務。」