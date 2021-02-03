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打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

記者胡玉立／綜合報導
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)

麻州民主黨籍聯邦眾議員林奇(Stephen Lynch)接種兩劑輝瑞疫苗(Pfizer)九天後，新冠檢測呈陽性反應；類似案例顯示，新冠疫苗防護並非全面或立即奏效，究其原因，可能包括：從接種到發揮保護作用需要時間、疫苗本來就不是百分之百有效、接種前即已染疫、疫苗未必能防範某些變種病毒；其中尤以最後一項最令人擔憂。

產生免疫力需要時間

美國疾病防治中心(CDC)指出，疫苗需要幾天到幾周時間才能發展出免疫反應。接種者可能在疫苗真正起作用之前染疫並出現陽性反應。

克利夫蘭大學醫院輝瑞疫苗調查長薩拉塔(Robert Salata)表示，輝瑞疫苗在接種第一劑14天後有效預防程度約52%；莫德納疫苗(Moderna)執行長班塞爾(Stephane Bancel)表示，首劑可提供一定保護，但「目前沒有任何數據可證明」。

疫苗絕非百分百有效

疫苗並非100％有效，因此在接種後仍可能測試呈陽性；目前美國授權的輝瑞和莫德納疫苗都非常有效，但根據臨床試驗，接種兩劑之後，輝瑞疫苗預防疾病有效率為95％，莫德納疫苗預防疾病有效率為94％。

范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)教授薛福納(William Schaffner)表示，「目前尚不清楚這些疫苗是否會阻止病毒感染並保持無症狀。」

約翰霍普金斯大學藥理學和分子科學系主任邦普斯(Namandje Bumpus)說，「疫苗在預防疾病乃至生重病方面，確實改變了遊戲規則。接種者仍可能染疫，但跡象顯示，接種疫苗後染疫生病程度確實比未接種者輕微很多，這點很重要」。

➤➤➤眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

接種前就已染上新冠

無症狀者仍可能檢測呈陽性反應，這表示，接種疫苗者仍能傳播新冠病毒。這也是為何接種疫苗者仍應戴口罩。

接種疫苗後檢測呈陽性的可能原因之一，是接種前即已染疫而不自知。CDC在1日發布研究指出，接受疫苗接種的4081名醫護人員中，有22名在接種第一劑後檢測呈陽性。 研究作者、以色列謝巴醫學中心旅行醫學專家萊謝姆(Eyal Leshem)說，顯然有些測試呈陽性的醫護人員在「接種第一劑之前即已感染COVID」。

未必能防範變種病毒

令人擔憂的是，疫苗可能不太容易預防某些已在美國傳播的變體病毒。實驗室初步數據顯示，疫苗會提供保護，但公衛負責人希望儘快接種疫苗，以防病變異毒有機可趁。

疫苗生產商表示，他們正在測試疫苗能否對抗變種病毒，也在研發增強劑，以針對變種病毒增加額外防禦。薛福納表示，「自現在起的一年內，我會一隻手接種流感疫苗，另一隻手接種新冠更新疫苗。我們必須調整自己因應新冠病毒之道。我們有能力跟上病毒的演變，甚至超越它」。

流感疫苗 變種病毒 檢測

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