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圖輯／燒傷男「換臉又換手」移植後重學微笑、眨眼

世界新聞網／輯
22歲的迪默兩年前車禍嚴重燒傷，去年8月接受極其罕見的臉部和雙手移植手術後重獲新生。(路透)
22歲的迪默兩年前車禍嚴重燒傷，去年8月接受極其罕見的臉部和雙手移植手術後重獲新生。(路透)

現年22歲的新澤西州男子迪默(Joe DiMeo)兩年前車禍嚴重燒傷，去年8月，他接受了極其罕見的臉部和雙手移植手術；現在的他正重新學習如何微笑、眨眼和捏擠，宛如重獲新生。

監督美國移植系統的聯合器官共享網絡(UNOS)數據顯示，全球已完成至少18例臉部移植和35例手部移植，但同時進行臉部和雙手移植的案例極為罕見，之前僅有過兩次嘗試；UNOS首席醫學官克拉森(David Klassen)表示，「這樣的手術在移植世界中，可能是最不尋常的。

22歲的迪默兩年前車禍嚴重燒傷，去年8月接受極其罕見的臉部和雙手移植手術後重獲新...
22歲的迪默兩年前車禍嚴重燒傷，去年8月接受極其罕見的臉部和雙手移植手術後重獲新生。左圖為他在2018年發生車禍之前的模樣；右圖為移植手術後他可以感覺到自己的新額頭和手部發涼，常伸手將頭髮從臉上撥開。(Getty Images、美聯社)

在23小時的手術中，醫療團隊移植了他的全臉，包括額頭，眉毛，鼻子，嘴唇，耳朵等。...
在23小時的手術中，醫療團隊移植了他的全臉，包括額頭，眉毛，鼻子，嘴唇，耳朵等。(美聯社)

迪默正重新學習擠眉弄眼、微笑吹口哨。(美聯社)
迪默正重新學習擠眉弄眼、微笑吹口哨。(美聯社)

迪默的手部截肢後再移植，正在練習手指動作。(美聯社)
迪默的手部截肢後再移植，正在練習手指動作。(美聯社)

迪默和父母在自家後院合影，他已有更多的計畫迎接新生活。(美聯社)
迪默和父母在自家後院合影，他已有更多的計畫迎接新生活。(美聯社)

新澤西州 美國 車禍

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