外交老手出掌中情局 拜登提名伯恩斯任CIA局長

白宮3日發布國務院前副國務卿伯恩斯出任中央情報局（CIA）局長。(美聯社)

白宮 3日發布國務院前副國務卿伯恩斯（William Burns）出任中央情報局（CIA）局長，將此人事任命案送交聯邦參議院審議，待獲得院會表決通過，就能上任。

美國 總統拜登 在尚未就任總統前，就宣布這項人事任命，白宮直到今日提出。

伯恩斯是擁有33年資歷的外交官，曾擔任駐俄羅斯、約旦大使，也曾秘密參與2015年的美伊核子協議的初步接觸，他在2011年被時任總統歐巴馬任命為副國務卿，2014年退休，轉任智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）會長。

華盛頓郵報報導，伯恩斯被認為是他那一輩外交官員的佼佼者，聲譽卓著，拜登選擇外交官員重整被前總統川普破壞殆盡的中情局，凸顯拜登外交團隊的特色。

但是華郵報導也提到，伯恩斯熟悉俄羅斯與中東地區，卻對美國即將面臨的最大挑戰中國大陸缺乏經驗。

拜登上月提名伯恩斯曾讚許他是模範外交官，在世界舞台上有數十年的歷練，能維護美國人民和國家安全。

拜登說，「他和我都深深相信，情報必須不被政治左右...由他擔任我國下一任中情局局長，美國人民將可睡得安穩。」