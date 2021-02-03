只能出聲不能發文 全球爆紅的Clubhouse有什麼魅力？

近期爆紅的「Clubhouse」語音社群App，聊天室內容相當豐富多元，從好友私聊到千人群聊都有。記者黃筱晴／攝影

近幾個月來，全球從名人至網友都大聲敲碗、吵著要拿到數量有限的「邀請函」，以加入當前最夯語音社群平台Clubhouse。

這款平台才剛進入由臉書（Facebook）、推特（Twitter）等大咖主導的社群媒體 界，但初試啼聲就一鳴驚人，透過提供以「聲」會友、即興交流和「受邀者限定」的社群體驗，在矽谷領袖、專家學者等名流中吹起風潮，而在名人光環加持下，現今已吸引全球200萬人成為用戶，未來使用人數預料將呈倍數成長。

這款爆紅的應用程式（App ）成立不到一年，但公司市值已高達10億美元，並吸引許多創投業者爭相追捧。而推特也不落人後，推出有類似語音功能的新服務Spaces來打對台。Clubhouse到底有甚麼魅力？

●唯有受邀才能光臨

有別於現有主流社群媒體對所有人敞開大門的做法，Clubhouse只為有邀請函的人開門。

到目前為止，能進入這款App平台的唯一方法是受到現有用戶的邀請，包括已經是用戶的朋友送來邀請函，或是先下載這款App，並申請一個帳號，然後「守株待兔」，若正好有用戶認識你，他們就會注意到你，然後發出邀約。

此外，Clubhouse目前只有iPhone用戶能下載使用，而且每位用戶一開始只有兩個邀請名額。

●加入Clubhouse有什麼好玩？

Clubhouse創辦人戴維森（Paul Davison）和塞思（Rohan Seth）表示，創立這款App是為了建造更人性化的社交體驗，「這裡不讓你發文，而是讓你與別人相聚聊天。」

在多數社群媒體都是聚焦文字訊息之際，該平台主打語音交流，這在新冠疫情促使民眾居家避疫、孤獨感暴增時特別受歡迎，因為有如互動式Podcast的設計，讓人們不費力地與他人建立聯繫，並創造了更具即時性和親密感的社交環境。

Clubhouse會員可以出入各個聊天室、追蹤其他用戶，參與即時、無腳本的閒聊聚會，或與數千人一起聆聽由專家開講的主題式講座，隔空向政客、名人或商業領袖發問聊天。想發言時只須簡單舉起手，聊天室的主持人便能打開你的麥克風，你還能按按鍵提供罐頭掌聲。

用戶可以追蹤其他用戶或感興趣的主題，並探訪各類話題的精選聊天室。Clubhouse的聊天室主題包羅萬象，且大多數圍繞著當下最新思潮，範圍從時下流行音樂、初創公司提案活動到種族議題對談，應有盡有。

●名人大咖當活招牌

這款App從最初先在矽谷投資人之間流行起來，隨後獲得眾多公眾人物的青睞，包括脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）、世界首富馬斯克 （Elon Musk）、專家學者、政界名流和明星雲集，在該平台談論他們的最新計畫。

這些赫赫有名的用戶已成為Clubhouse的活招牌，而相對稀缺的邀請限制也增加了該平台的排他性，反而引發更多人的好奇心，想一探究竟。

●不留痕跡的開創地

在該平台上，所有聊天室都是臨時創建的，一旦活動結束後，聊天室及所有討論內容都會永久消失，而這項做法可能有助於減少「社群媒體的同溫層效應」，讓人們能跟不同觀點的群眾對話。

該平台明文規定指出：「未經事先許可，不得轉錄、記錄或以其他方式複製或分享在Clubhouse獲得的資訊。」這鼓勵用戶自然且放鬆地進行即興對話，促進創意發想，但也有批評者認為，這也可能成為仇恨思想的擴散溫床，助長厭女文化和種族主義。

隨著Clubhouse的網絡持續發展，該平台勢必將像臉書、YouTube等業界「前輩」一般，面臨透明化與內容審核的挑戰。

●Clubhouse接下來會怎麼走？

這家新興社群平台上周完成新一輪籌資，募得1億美元，將用來投入平台開放、允許內容創作者收費等計畫。

Clubhouse在官方部落格上表示，公司打算擴大規模，並儘快向所有人開放；不久後將推出支援Android的版本。該公司也正在考慮在平台上售票、推出小費制度和訂閱服務來賺錢。

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