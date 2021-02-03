我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

控耶魯大學招生歧視亞裔、白人 司法部撤訴

美兩黨議員提名香港民主運動 角逐諾貝爾和平獎

控耶魯大學招生歧視亞裔、白人 司法部撤訴

記者羅曉媛／華盛頓報導
司法部3日撤銷川普政府時期對耶魯大學錄取過程歧視亞裔和白人學生的指控，顯示拜登政府的司法部對大學錄取考慮種族因素的立場大轉彎。圖為耶魯大學畢業生。美聯社檔案照
司法部3日撤銷川普政府時期對耶魯大學錄取過程歧視亞裔和白人學生的指控，顯示拜登政府的司法部對大學錄取考慮種族因素的立場大轉彎。圖為耶魯大學畢業生。美聯社檔案照

司法部3日撤銷川普政府時期對耶魯大學錄取過程歧視亞裔和白人學生的指控，顯示拜登政府的司法部對大學錄取考慮種族因素的立場大轉彎；拜登總統將種族平等作為其任內優先要務，但此舉在許多主張「靠成績不靠膚色」的亞裔家庭眼中，並未實現真正的種族平等。

川普政府去年10月向康州聯邦地區法院提出訴訟案，控告耶魯大學基於種族因素錄取新生，歧視亞裔和白人申請入學者，違反聯邦民權法，該案曾被認為是川普政府針對大學以「平權法案」(Affirmative Action)考慮種族因素錄取，所採取的最嚴厲打擊措施。

當時司法部曾指，耶魯大學招生程序數十年來一直違反聯邦民權法，作法「毫無標準且過度故意基於種族」，對非裔和西班牙裔申請者有利，卻犠牲亞裔和白人申請者；耶魯大學考慮族裔的方式「並沒實現特別明確的教育目標，而是將其使用種族的偏好制度化，成為其錄取過程和決定的永久特徵」，認為耶魯大學可透過可行的種族中立替代方案，來實現多元化教育利益。

康州聯邦地區法院的歸檔紀錄顯示，司法部已在3日撤訴，而一直否認指控的耶魯大學，同日也發聲明表示學校為司法部的決定感到高興，指學校的招生過程令耶魯得以組建無與倫比的學生群體，既多元又學術優秀。

川普政府時期的司法部曾在去年8月和2018年調查耶魯大學的招生過程，並指該校過度考慮種族因素，導致亞裔和白人學生數十年來都很難上耶魯。

最高法院判例支持學校在一定範圍內考慮種族因素，以便讓校園更多元；支持者認為這一過程能消除種族差距，以免讓那些優秀的非裔、西語裔或其他族裔學生在錄取時被忽視；但反對者認為大學錄取採取種族配額是逆向歧視，無法保證公平錄取。

聯邦數據顯示，耶魯大學本科生有40%為白人，亞裔20%，西語裔14%，非裔8%，另有10%來自其他國家。

亞裔 司法部 川普

上一則

參加國會暴動遭起訴 德州婦女獲法官允許到墨西哥渡假

延伸閱讀

加州和拜登政府合作 在南北加州各設一個疫苗接種中心

加州和拜登政府合作 在南北加州各設一個疫苗接種中心
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟
提議延審川普移民政策 聯邦總律師惹議

提議延審川普移民政策 聯邦總律師惹議

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
華裔青年Albert用8000元購入1000股「遊戲驛站」(Gamestop)股票，不到一個月就升值為近33萬元；圖為紐約市的一家遊戲驛站店面。(路透)

股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了

2021-01-29 22:53
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

2021-02-02 19:42
麻州民主黨籍國會議員林奇在打過兩劑疫苗針後，還是檢測陽性確診。(Getty Images)

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

2021-01-30 23:02
美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

2021-01-26 22:56
變種病毒確診案例逐漸增加之際，許多已經接種新冠疫苗的民眾開始感到惴惴不安。(美聯社)

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

2021-02-01 12:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
富人爭相到窮人區打疫苗 政府束手無策

富人爭相到窮人區打疫苗 政府束手無策