我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國政府估計：已有逾20%倫敦人有新冠病毒抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

參加國會暴動遭起訴 德州婦女獲法官允許到墨西哥渡假

記者顏伶如／綜合報導

德州密德蘭(Midland)經營花店的婦人珍妮‧庫德(Jenny Louise Cudd)，由於參加1月6日參加國會山莊暴動而遭起訴 。本周稍早，庫德向聯邦法院提出請求指出，2月下旬已安排好率領員工到墨西哥渡假，費用已付，獲得法官同意得以如期成行。

根據法院紀錄，庫德辯護律師1日向法院指出，庫德已經訂好18日至21日帶領員工以及員工眷屬到墨西哥瑪雅里維耶拉(Riviera Maya)展開增進團隊向心力的員工旅遊，庫德並無犯罪前科，過去這段期間一直與律師及預審治安官(pretrial service officer)保持聯繫，治安官並不反對庫德前往墨西哥渡假。

今日美國報(USA Today)報導，聯邦法院助理法官同意庫德律師的請求，讓庫德可以到墨西哥渡假四天。不過，根據保釋規定，庫德禁止前往華府特區，除非是到法院出庭或與律師、預審治安官開會。

國會暴動當天，站在國會大廈裡的庫德在臉書直播影片中說道：「新的革命就從國會山莊開始。」

聯邦調查局(FBI)調查報告指出，庫德在臉書分享的影片與照片，證實了她參與國會暴動。

庫德接受德州地方電視台訪問時則曾說，前往國會山莊完全合法，並未做錯任何事情，也未傷害任何人或破壞任何物品，身上沒有攜帶任何武器。

參加國會暴動消息曝光後，庫德經營的蓓奇花店(Becky's Flowers)在Google評價突然增加500筆負評。她受訪時也說，總共收到七次死亡威脅，但對自己的行動無怨無悔，「若有需要，我還會立即參加」。

墨西哥 德州 臉書

上一則

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

延伸閱讀

提議延審川普移民政策 聯邦總律師惹議

提議延審川普移民政策 聯邦總律師惹議
國會暴徒就在你左右！遭起訴20人是被親友舉報

國會暴徒就在你左右！遭起訴20人是被親友舉報
國會暴動殉職警察 移靈國會通宵悼念

國會暴動殉職警察 移靈國會通宵悼念
至少20名國會暴動遭起訴暴徒 是被親朋好友舉報落網

至少20名國會暴動遭起訴暴徒 是被親朋好友舉報落網

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
華裔青年Albert用8000元購入1000股「遊戲驛站」(Gamestop)股票，不到一個月就升值為近33萬元；圖為紐約市的一家遊戲驛站店面。(路透)

股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了

2021-01-29 22:53
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

2021-02-02 19:42
麻州民主黨籍國會議員林奇在打過兩劑疫苗針後，還是檢測陽性確診。(Getty Images)

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

2021-01-30 23:02
美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

2021-01-26 22:56
變種病毒確診案例逐漸增加之際，許多已經接種新冠疫苗的民眾開始感到惴惴不安。(美聯社)

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

2021-02-01 12:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令