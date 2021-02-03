參加國會暴動遭起訴 德州婦女獲法官允許到墨西哥渡假

在德州 密德蘭(Midland)經營花店的婦人珍妮‧庫德(Jenny Louise Cudd)，由於參加1月6日參加國會山莊暴動而遭起訴 。本周稍早，庫德向聯邦法院提出請求指出，2月下旬已安排好率領員工到墨西哥 渡假，費用已付，獲得法官同意得以如期成行。

根據法院紀錄，庫德辯護律師1日向法院指出，庫德已經訂好18日至21日帶領員工以及員工眷屬到墨西哥瑪雅里維耶拉(Riviera Maya)展開增進團隊向心力的員工旅遊，庫德並無犯罪前科，過去這段期間一直與律師及預審治安官(pretrial service officer)保持聯繫，治安官並不反對庫德前往墨西哥渡假。

今日美國報(USA Today)報導，聯邦法院助理法官同意庫德律師的請求，讓庫德可以到墨西哥渡假四天。不過，根據保釋規定，庫德禁止前往華府特區，除非是到法院出庭或與律師、預審治安官開會。

國會暴動當天，站在國會大廈裡的庫德在臉書 直播影片中說道：「新的革命就從國會山莊開始。」

聯邦調查局(FBI)調查報告指出，庫德在臉書分享的影片與照片，證實了她參與國會暴動。

庫德接受德州地方電視台訪問時則曾說，前往國會山莊完全合法，並未做錯任何事情，也未傷害任何人或破壞任何物品，身上沒有攜帶任何武器。

參加國會暴動消息曝光後，庫德經營的蓓奇花店(Becky's Flowers)在Google評價突然增加500筆負評。她受訪時也說，總共收到七次死亡威脅，但對自己的行動無怨無悔，「若有需要，我還會立即參加」。