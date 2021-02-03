宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

美國不少民眾如宗教狂熱般信奉「匿名者Q」(QAnon)。(美聯社)

南卡羅來納州 27歲婦人艾希莉‧范德比特(Ashley Vanderbilt)回憶，拜登 就職典禮那天，她整個人陷入極度恐慌，因為自己即將沒命，美國 將被中國接管，她忙著要趕到學校把女兒接回家，避免女兒被中國抓走。只不過，范德比特深信的「大難臨頭」並未發生，前總統川普也沒在拜登就職典禮大規模逮人並押入關達納摩灣(Guantanamo Bay)，讓她突然頓悟多年來有如宗教狂熱般信奉的「匿名者Q」(QAnon)，其實只是層層網言編織而成的虛擬世界。

范德比特接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，四歲女兒艾米爾森(Emmerson)早就查覺「媽媽好像不對勁」。范德比特坦承，受到「匿名者Q」各種陰謀論洗腦之下，變得不像過去那般全心全意照顧女兒。

住在南卡羅來納州麥特爾海灘(Myrtle Beach)的范德比特周末受訪時說，從小到大並沒有積極參與政治，只知道成長在共和黨家庭，每次投票總是全部投給共和黨候選人，平常並沒有收看或閱讀新聞的習慣。她說：「過去這四、五年裡，我們聽到的都是『不要看新聞』，因為那些都是『假新聞』。」

原本在建築公司任職的她，與數千萬美國勞工一樣，2020年美國爆發新冠疫情之後，工作便沒了。她說，失業在家的結果，有很多時間上網，抖音(TikTok)是她經常造訪的社群網站，原本都是觀看娛樂影片，大選之前無意間看到「匿名者Q」頻道的挺川及攻擊拜登短片，讓她從此踏入陰謀論深淵，不可自拔。

從抖音開始，范德比特追隨「匿名者Q」到臉書社團、YouTube頻道以及加密通訊軟體Telegram。她說，今年1月間，平均每晚要花上好幾個小時觀看「匿名者Q」的各種影片，了解各式各樣的選舉陰謀論「內幕」。

她說，根據「匿名者Q」的說法，雖然拜登贏得2020年大選，但就職典禮一定無法辦成，因為川普將宣布戒嚴，然後在拜登就職典禮當天大規模逮捕支持民主黨的好萊塢影星，通通押入關達納摩灣監獄。

然而，在1月20日就職典禮當天，范德比特看到川普搭乘空軍一號離開華府前往佛州棕櫚灘海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部，拜登就職典禮則順利舉行完畢。她說，極度惶恐之下，打電話給正在上班的母親求助，「我跟她說，我們很快就都會沒命，我們都會被中國接管，我也跟她說，我打算去學校把女兒接回家，因為她為被抓走。」

她說，母親在電話中安慰說道：「很顯然的，拜登當總統是上帝的意思，一切都會沒事的。」她表示，母親也說，政權輪替是很常見的是，只要有選舉，就可能換黨執政，沒什麼大不了的，不必跑去學校把孩子接回家。

范德比特說，直到拜登就職典禮過後，她才開始醒悟自己在過去這段期間，彷彿宗教狂熱般被謊言給完全迷惑住了。

美國有線電視新聞網報導，過去兩周以來，范德比特在抖音發表多支短片，訴說自己誤信陰謀論的心路歷程，希望幫助仍然執迷不悟的「匿名者Q」支持者看清真相。