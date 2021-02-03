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貝佐斯將卸下亞馬遜CEO 網友為何「笑」翻？

編譯湯淑君／綜合外電
亞馬遜坐落於維吉尼亞州的第二總部大樓，外觀造型設計類似人類DNA雙股螺旋狀，引起一些推特用戶的聯想，並發文戲弄宣布第3季將卸下執行長職務的亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社
亞馬遜坐落於維吉尼亞州的第二總部大樓，外觀造型設計類似人類DNA雙股螺旋狀，引起一些推特用戶的聯想，並發文戲弄宣布第3季將卸下執行長職務的亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

也許會有人對著亞馬遜智慧音箱說：「Alexa，講個有關貝佐斯（Jeff Bezos）卸任亞馬遜執行長的笑話來聽聽。」

電子商務巨人亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯宣布將卸下執行長職務、在今年第3季交棒給亞馬遜網路服務（AWS）主管賈西（Andy Jassy ），自己則留任亞馬遜董事長。

此消息2日傳出後震撼商界，但同時也在社群網站引爆一波搞笑熱潮。

MarketWatch報導，看在一些推特用戶眼裡，這則震驚商界的大消息卻成了上好的笑料，他們紛紛推文附上自己拼貼合成的哏圖，挖苦貝佐斯的財富，或影射最近GameStop股價如雲霄飛車般的走勢，或點出這位亞馬遜創辦人與漫畫大反派角色、「超人」死對頭雷克斯‧路瑟（Lex Luthor）的身材有多相似。

●推特用戶Philip [email protected]推文說：「貝佐斯將卸下亞馬遜執行長職務，信誓旦旦要用今後空暇的時間擊敗超人！」

●另一用戶「Seth [email protected]」看法相同，他說：「號外：亞馬遜執行長貝佐斯將卸任，為的是追求畢生目標：成為雷克斯‧路瑟。」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上個月一度把貝佐斯從全球首富寶座上擠下來，但到2日下午，根據富比世（Forbes）最新統計，貝佐斯以超過1,960億美元的身價淨值，重登世界富豪榜冠軍。這導致許多網民以戲謔口吻評論貝佐斯下一步會做什麼，或猜測他是否最近賣GameStop股票中了更大的樂透彩。

●網友「Dr. Parik Patel, BA, CFA, ACCA Esq. @ParikPatelCFA」說：「買GameStop賺了一票後，貝佐斯從亞馬遜執行長職位退休。」這顯然是玩笑話。

還有些人把貝佐斯決定卸下執行長職務，與亞馬遜維吉尼亞州新辦公大樓「激發聯想」的設計混為一談。

●「David [email protected]」說：「十分確定，貝佐斯瞄了這棟亞馬遜新辦公大樓一眼，就丟下一句：『絕不在那工作』，當下就辭職。」

●「Bunkie [email protected]」引用華爾街日報報導，文中指出這棟雙螺旋造型的新辦公大樓「有兩條種植樹木與植物的螺旋形戶外步道、頂端呈旋轉設計」，推文說：「貝佐斯放棄這棟造型如便便表情圖示的玻璃帷幕大樓說，我要閃人。」

貝佐斯家財萬貫和亞馬遜去年營收破千億美元再創新高，對照亞馬遜倉儲勞工的工作條件，以及亞馬遜低薪員工在新冠肺炎疫情期間的財務窘境，也成為嘲諷焦點。世界各地亞馬遜員工在「黑色星期五」當天罷工，抗議工作狀況惡劣。

●「Sridhar [email protected]」說：「貝佐斯辭職不幹有道理呀。我聽說亞馬遜是個很殘酷的工作地點。」

●推特用戶「Justin “Hoops” [email protected]」說：「簡直不敢相信，貝佐斯願意在這種經濟情況下另尋出路。」

●「Matt [email protected]」說：「和貝佐斯一樣，我也決定退休，靠我那張1,400美元紓困支票過活。」

貝佐斯本人則在致員工信中表示，他有意「把精力和注意力集中在新產品和一些早期計畫」，例如首日基金（Day One Fund）、貝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund）、藍源（Blue Origin）和華盛頓郵報。

貝佐斯 亞馬遜 美元

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