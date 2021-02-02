Zoom經濟催化 麻州富人搬到這2州 還有1主因

智庫報告顯示，麻州富裕居民和企業正在以令人不安的速度搬離。(記者劉晨懿之╱攝影)

智庫先鋒研究所(Pioneer Institute)2月1日發布報告顯示，麻州 富裕居民和企業正在以「令人不安」的速度搬離，前往佛羅里達和新罕布夏等沒有個人所得稅的州；由於疫情 ，遠程工作得到廣泛接受，這種外流可能會繼續增加。

該報告稱，富裕居民在過去25年一直在收拾行李，搬離麻州，帶走麻州急需的稅收。1993年至2018年間，麻州納稅調整後總收入淨流出207億元；其中佛州拿走其中46.5%的麻州財富流失，另有26.1%轉到新罕布夏州 。

在名為「富人是否正在搬離高稅州」的報告中，先鋒研究所主任薩利文(Greg Sullivan)說，新冠大幅加速在家工作模式，這對麻州不是好消息。

據波士頓先鋒報，麻州民主黨議員已經提案擬再加稅來資助教育和交通；薩利文說，近期麻州議會預計還會再就此投票。

他提醒，疫情後，企業會更具流動性，而尋找最佳的省錢去處；員工也可能有自由選擇住在哪；他以特斯拉公司為例說，該公司創辦人馬斯克現被認為是世界上最富有的人，而他將公司大本營搬到德州，逃離高收入稅的加州。

沙利文說，這一趨勢在經濟大衰退時期暫時放緩，當時人們流動性變得更小，如今又捲土重來，且規模令人震驚。

報告中還提及，高移民率促進麻州經濟健康，並維持人口穩定，但這不會永遠幫助麻州經濟。

該研究所執行長Jim Stergios提醒，疫情後的新環境，人才將更具流動性，企業在考慮定址時也會更關注稅務問題。他不希望看到麻州步康州經濟下滑的後塵。

根據報告，東北部地區個稅收入損失最大的州一次是紐約、康州、新澤西和麻州。

薩利文認為，在Zoom經濟下，富人搬離麻州的噩夢會更糟。