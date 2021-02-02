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芝加哥血腥暴力的1月 謀殺破4年新高 劫車暴增283%

特派員黃惠玲/芝加哥報導

冬季風雪似乎也擋不住芝加哥的血腥暴力！芝加哥警察局1日公布一月份的治安案件數據，其中謀殺案達51件，比去年同期的35件，將近增加了五成，也寫下四年來新高紀錄；劫車案則有218起，比去年同期的77件，暴增283%。

除了謀殺案件增加外，槍擊案件也明顯提高，統計顯示，去年一月份槍擊案有137件，今年同期增長到201件；中槍人數也從去年的158人，增加到今年的240人，在謀殺與槍擊案帶動下，今年一月份的暴力犯罪比去年同期提高了2%。

此外，警局於過去一個月發現將近900把槍支，較去年同期增加了19%。

由於劫車案件已經成為全芝加哥市的「犯罪主流」，越來越多民眾受害同時，庫克郡伊利諾州檢察官福克斯(Kim Foxx)也坦承「這是一個不容忽視的情況」；國會眾議員羅許(Bobby Rush)與警察、檢察官、聯邦探員與社區人士組成的聯盟指出，將把「控制劫車」作為首要工作。

聯邦檢察長勞施(John Lausch)表示，將增派更多的聯邦調查員協助收集情報，也會派遣更多的菸酒槍火管理局(ATF)人員投入追查槍支。

芝加哥警局說，他們已經逮捕至少150名劫車嫌犯，而且大多數都是未成年的青少年；對此，庫克郡檢察官表示，他們對其中至少八成的青少年提出起訴，但要在法庭上對這些未成年判處嚴厲懲罰，涉及複雜的法律程序。

芝加哥 槍擊 警察

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