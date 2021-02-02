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貝佐斯交棒／亞馬遜新執行長賈西 專精雲端服務

中央社／舊金山2日電
賈西。（路透）
賈西。（路透）

電商龍頭亞馬遜今天宣布，貝佐斯在今年第3季將執行長的棒子交給旗下網路服務執行長賈西（Andy Jassy），他被拔擢象徵雲端服務的重要性。

亞馬遜1994年7月5日成立於西雅圖，27年來一直由創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）擔任執行長，亞馬遜從一家線上小書店變成全球電商龍頭，目前員工約130萬人。

根據即將接棒執行長的賈西在商務社群網路領英（LinkedIn）上的訊息，他自1997年加入亞馬遜，在賈西帶領下，亞馬遜網路服務不僅是獲利單位，且主導雲端運算業界。

網路研究公司顧能（Gartner）分析，亞馬遜2019年在整個雲端市場市佔率為45%。

CNBC報導，貝佐斯在致員工信上提到，公司上下都認識賈西，「在亞馬遜的時間幾乎和我一樣久，他將會是傑出的領導人，我對他有信心」。

賈西1990年畢業於哈佛大學、1997年取得哈佛大學商學院企管碩士（MBA），於同年與服裝設計師妻子卡普蘭（Elana Rochelle Caplan）結婚，育有兩個孩子。他並獲選為「金融時報」（Financial Times）「2016年風雲人物」。

今年9月將上任的這位亞馬遜新執行長還有個副業，根據ESPN等媒體報導，賈西是北美職業曲棍球聯盟NHL第32支球隊、去年正式命名為西雅圖海妖（Kraken）隊的共同擁有人之一。

亞馬遜今天公布創紀錄的財報數字，去年第4季營收達1256億美元，大幅年增44%。由於疫情爆發期間，民眾網購湧向亞馬遜，推升去年全年營收達3861億美元，年增38%。

亞馬遜 雲端 貝佐斯

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