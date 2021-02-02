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FBI死傷最慘一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

FBI死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

記者胡玉立／綜合報導
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)2日清晨在南佛羅里達州日出市(Sunrise)執行兒童色情案搜查令時，遭遇槍戰，兩名探員不幸喪生、三名探員受傷。最後在警方突擊小組(SWAT)出動下，嫌犯於槍戰中身亡。附近鄰居表示至少聽到50聲槍響。FBI官網表示，這是「FBI探員死傷最慘重一天」；上次FBI發生兩名探員執勤殉職，是在35年前。

FBI 發言人勒沃克(Michael Leverock)和FBI探員協會主席歐海爾(Brian O'Hare) 表示，FBI探員凌晨6時左右持搜查令前往勞德岱堡郊區日出市調查一椿兒童色情及兒童暴力犯罪案件。當地屬於中產階級社區，雙層公寓樓房聚集。案發地址是Reflections大道以西10100號。

附近居民麥克萊蒙(Julius McLymont) 表示，他先聽到四聲槍響，一開始以為是汽車槍戰，兩分鐘又聽到五聲槍響。他出門隔著圍牆探看，發現警車和救護車湧至，警員將倒臥在地的一人送入救護車。緊接著，身穿防暴裝備特勤小組圍繞著公寓建築大喊，「走，走，走！」

數小時後，日出市警方敦促Water Terrace公寓居民留在家中，執法部門封鎖社區出入口。目前不確定槍戰嫌犯是自殺或遭射殺身亡。但據稱FBI探員搜查令是要逮捕另外一人。 

電視錄影顯示，警用摩托車燈光閃爍地護送消防救護車至附近達尼亞灘（Dania Beach）法醫辦公室，一具被國旗遮蓋的屍體自車上移入室內，眾多執勤人員列隊致敬。

兩名殉職探員分別是丹尼爾·阿爾芬（Daniel Alfin）和勞拉·施瓦岑貝格（Laura Schwartzenberger）。三名受傷探員有兩名在醫院接受治療，情況穩定；一名毋須住院。

FBI局長雷伊（Christopher A. Wray）表示，「每天，FBI探員都是置死生於度外地確保國人安全。探員阿爾芬和施瓦岑貝格今天忠烈犧牲，為捍衛國家樹立英雄榜樣，FBI將永遠緬懷感激他們。」

邁阿密大學專門研究犯罪學的社會學教授皮克羅（Alex Piquero）表示，「對執法人員來說，到個人家中執行搜查令非常危險，僅次於處理家庭糾紛案和高速追逐案，因為他們無法得知屋內有什麼狀況在等著他們。」

FBI上次有兩名探員於執勤中喪生，是知名的1986年「邁阿密槍戰」；兩名武裝搶劫嫌犯射殺兩名探員後，當場死亡。該起槍擊案另有五名探員受傷，此後FBI將探員執勤攜帶武器升級。

聯邦調查局2日清晨在南佛羅里達州日出市執行兒童色情案搜查令時，遭遇槍戰，兩名探員...
聯邦調查局2日清晨在南佛羅里達州日出市執行兒童色情案搜查令時，遭遇槍戰，兩名探員不幸喪生、三名探員受傷。圖為一具覆蓋國旗的棺木被送上車，執法人員在旁行禮致敬。(美聯社)
圖為案發後，聯邦調查局探員互相安慰。(美聯社)
圖為案發後，聯邦調查局探員互相安慰。(美聯社)

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